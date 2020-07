Tencent ouvre un nouveau studio à Los Angeles pour développer un jeu AAA pour la prochaine génération

L’augmentation continue de Tencent sur le devant de la scène prend de nouveau de l’ampleur avec l’annonce d’un nouveau studio basé à Los Angeles. Le développeur, LightSpeed ​​LA, est placé sous l’égide de la filiale Lightspeed et Quantum de Tencent. Après avoir installé une boutique dans le comté d’Orange, LightSpeed ​​LA a pour objectif de commencer à travailler sur la production de jeux AAA pour les plates-formes PlayStation 5 et Xbox Series X. Tout le talent dirige également la nouvelle entreprise de Tencent – ​​l’ancien de Rockstar Games, Steve Martin, qui a été directeur de studio et producteur de plusieurs projets de grande envergure, GTA V et Red Dead Redemption 2 inclus.

Selon GamesIndustry.biz, Martin assumera le rôle de chef de studio de LightSpeed ​​LA et producteur exécutif de développement. Une équipe de développeurs est déjà à bord, dont un certain nombre ont déjà travaillé chez 2K Games, Insomniac Games, Respawn Entertainment et Rockstar Games.

Martin, dans un communiqué, a partagé ses plans pour développer une culture de studio sans stress ni resserrement. Les commentaires du chef de studio sur la question lus en partie,

Nous inaugurons une nouvelle ère de culture du jeu en combinant un développement de classe mondiale avec un environnement de travail sans stress. Dès le premier jour, nos équipes se concentreront sur la création de jeux de haut niveau tout en favorisant l’intégrité, la proactivité, la collaboration et la créativité.

Les détails sur ce que LightSpeed ​​LA développera en premier sont au mieux rares. Cependant, le studio a annoncé que son premier projet serait un titre de monde ouvert pour les consoles de nouvelle génération.

Tencent a été dans et hors des nouvelles pendant une grande partie de cette année. En janvier, le conglomérat chinois a investi dans PlatinumGames, une décision permettant au Bayonetta aux créateurs d’explorer pleinement l’auto-édition. Tencent a récemment investi des fonds dans Yager, le studio le plus connu pour son travail incroyable sur Spec Ops: la ligne. Et, selon le développeur OtherSide, Tencent fera partie intégrante de l’avenir du Choc du système la franchise.

