L’acteur Giancarlo Esposito fait partie d’un jeu vidéo « énorme » à venir

Alors que l’acteur Giancarlo Esposito est connu pour un certain nombre de rôles et d’apparitions au fil des ans, le plus récemment à son tour en tant que méchant sur Disney’s Le Mandalorien– nous pourrions aussi bien être honnêtes: c’est Gus Fring. Le méchant en couches et au cœur froid de Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul est l’un des nombreux éléments qui se sont réunis pour créer l’un des drames télévisés les plus mémorables de tous les temps. Ainsi, lorsque l’acteur de Gus Fring dit qu’il travaille sur un nouveau projet de jeu, il semble naturel de penser à des franchises de jeu où le méchant joue un rôle principal. Nous avons peut-être tort, mais allez: ça doit être un nouveau En être loin, droite?

Dans une interview avec Collider, Esposito a parlé des difficultés d’agir pour la capture de mouvement, y compris un grand jeu vidéo à venir qu’Esposito n’a pas pu révéler. «J’ai fait ce jeu vidéo; qui va être énorme. Je ne peux pas vraiment le mentionner », a-t-il dit. Esposito a également mentionné que le travail impliquait un «nouveau style de jeu», ce qui pourrait signifier n’importe quoi, mais cela ressemble certainement à une partie du monologue centré sur les méchants du En être loin la franchise. Après tout, nous parlons d’une série de jeux dont les méchants sont si emblématiques que les acteurs qui les représentent sont maintenant simplement connus sous le nom de personnages eux-mêmes. Far Cry 3’s Vaas (qui n’était en fait que le méchant de milieu de partie). Far Cry 4’s Pagan Min. Far Cry 5’s Joseph Seed, ou «Le Père». Chacun a été des méchants emblématiques, charsimatiques et détestés qui ont dirigé chacun de ces jeux. Comment montez-vous encore une fois les enjeux? Peut-être avec Esposito.

Nous savons également que ces choses ont tendance à fonctionner sur des cycles, et nous sommes plus que dus pour une nouvelle En être loin révéler, compte tenu du dernier jeu numéroté de la franchise sorti en 2018 (sans compter le En être loin 5 histoire de suite Nouvelle aube, qui est sorti en janvier 2019.) Avoir un nom et une voix connus comme Giancarlo Esposito pourrait être une aubaine énorme pour une franchise qui cherche à se faire une nouvelle identité à l’ère de la prochaine génération et En être loin semble toujours être le candidat le plus viable, mais pour être honnête, c’est de la pure spéculation. Esposito pourrait faire partie de n’importe quoi à ce stade. Si non En être loin, quelle franchise pensez-vous, cher lecteur, qu’il ferait mieux de travailler? Faites le nous savoir dans les commentaires.

[Via: GameSpot]