Augmentation du prix du jeu vidéo de nouvelle génération à 70 $, prix plus variable

Aujourd’hui, nous avons reçu la première bouffée d’un nouveau changement majeur à venir dans l’industrie du jeu vidéo avec la prochaine génération: un saut de prix à 70 $ – ou plutôt, 69,99 $ – pour les nouveaux jeux. Bien qu’il ne soit pas encore confirmé qu’il s’agit d’un changement majeur, limité pour le moment à la version de prochaine génération de NBA 2K21, l’écriture est fondamentalement sur le mur à ce stade. Les prix des jeux vidéo augmentent. 59,99 $ est sur le point d’être un prix « discount » pour un jeu.

Et pourtant, bien que ce soit un changement choquant des normes auxquelles nous sommes habitués, ce n’est pas entièrement inattendu. En fait, beaucoup s’attendaient à ce que les prix remontent de 10 $ au début de cette génération en 2013, mais cela ne s’est pas produit. Les éditeurs et les développeurs compensent plutôt ce coût par d’autres moyens. Par le taux d’inflation, nous devrions techniquement voir un bond à 79,99 $ pour les nouveaux jeux en taille réelle cette année, mais bien sûr, cela s’accompagne de montagnes de mises en garde.

Vous voyez, la principale raison pour laquelle nous n’avons pas vu d’augmentation de prix est qu’il est difficile d’avaler une somme forfaitaire. Dire aux gens de débourser même plus de 60 $ pour un tout nouveau jeu est une question difficile, encore moins 10 $ ou 20 $ de plus. Au lieu de cela, les éditeurs et les développeurs se sont concentrés sur les moyens de diviser ce prix en coûts plus gérables et plus faciles à digérer, certains pour une meilleure réception que d’autres. La dernière décennie a été une période d’expérimentation sur ce qui est acceptable dans l’industrie des jeux. Microtransactions, frais d’abonnement, modules complémentaires, éditions de luxe avec bonus – tout cela dans le but d’équilibrer les livres tout en fournissant la proposition de valeur la plus raisonnable pour le consommateur.

Quelle est la «valeur» d’un jeu?

Bien sûr, l’idée que la valeur inhérente d’un jeu vidéo est de 60 $ (ou 70 $ ou 80 $) est une erreur. Est-ce basé sur le temps de jeu? «Contenu» (quoi que cela signifie)? Taille du fichier? Est-ce la taille du studio et le nombre de personnes qui créent le jeu? Est-ce que l’éditeur est de retour? Est-ce depuis combien de temps il est en développement? C’est une question impossible à répondre, et même si ce n’était pas le cas, il n’y a pas de point de consensus unique qui revient à la conclusion que la nouvelle valeur marchande inhérente à chaque jeu est de 60 $.

Après tout, chaque studio est différent. Les budgets pour chaque jeu sont différents. Les projections de ventes sont toutes différentes. Prenons, par exemple, cette expérience de pensée. Si vous pouviez vendre un jeu à une personne pour 70 $ ou à deux personnes pour 50 $ chacune, vous pourriez gagner plus d’argent à un prix inférieur. Mais si les deux personnes étaient disposées à acheter le jeu à 70 $, alors en baissant le prix, vous perdez de l’argent. Ce sont les réflexions les plus fondamentales qui se passent dans les services d’édition. Vous devez maintenant ajouter des tas d’autres considérations, y compris les taux de connexion des DLC et des modules complémentaires, les microtransactions, etc., ainsi que le coût inhérent pour développer ces fonctionnalités supplémentaires. C’est le cauchemar d’un analyste (ou un rêve, s’il est un peu sadique).

Bien que je pense qu’EA place la barre à 70 $ sur les prix des jeux PS5, je pense également que nous verrons probablement beaucoup plus de prix variables, de remises, de pressions pour les services d’abonnement et d’autres stratégies pour compenser cette augmentation de prix. Pensez-y de cette façon. Un rabais à 50 $ sur un jeu à 60 $ ne semble pas beaucoup, mais sur un jeu à 70 $? Soudain, ce prix de 50 $ semble être une énorme baisse de la vente au détail de la nouvelle version. Le «J’attendrai une foule à prix réduit» sera potentiellement disposé à dépenser plus en fonction de la psychologie de l’endroit où se situe le prix de base. C’est une raison similaire pour laquelle les choses sont au prix de 59,99 $ au lieu de 60,00 $. La psychologie de voir un 5 contre un 6 est énorme, bien que la différence ne soit qu’un seul centime.

Les prix variables étaient généralement les plus répandus dans les jeux indépendants, qui oscillaient tous entre 10 $ et 30 $. Mais récemment, nous avons vu plus de grandes franchises approcher le modèle, notamment avec des remakes et des jeux «plus petits» comme Uncharted: The Lost Legacy libérant fréquemment à 40 $. Les titres AA tournent généralement autour de ce prix inférieur également, pour être considérés comme une alternative attrayante et moins chère aux nouvelles versions à gros budget. C’est tout un jeu de stratégie financière et d’attirer les dollars limités des consommateurs.

Le monde change, gardien. Nous devons nous préparer et nous adapter

Vous voyez, les studios doivent tenir compte des gens qui achètent quelques jeux chaque année. Ils doivent rendre compte des super fans. Ils doivent tenir compte des sceptiques. Ils doivent tenir compte des joueurs hardcore. Ils doivent rendre compte des guerriers du week-end. Un jeu comme NBA 2K21 va avoir beaucoup plus de facilité à dire simplement « le prix de ce jeu sur PS5 est de 70 $ » et à peine quiconque bat un œil. Les franchises sportives sont énormes et vivent bien au-delà du domaine de la relativement petite «communauté des jeux vidéo» qui suit les choses via Twitter et lit les sites d’actualités des jeux tous les jours. Pour eux, c’est juste la marche du progrès. Ils pourraient regarder le prix, remarquer l’augmentation, mais finalement cela n’affectera pas leurs décisions d’achat.

Cependant, cette augmentation ouvre un monde de possibilités supplémentaires pour permettre aux éditeurs et aux développeurs d’avoir des modèles et des prix flexibles avec leurs jeux. Quelqu’un qui est sceptique quant au prix du jeu PS5 à 70 $ pour un tout nouveau jeu EA pourrait être un peu plus convaincu de se pencher sur ce service d’abonnement EA Access, un coût qui est beaucoup plus facile à assimiler en portions bouchées. De plus, c’est une proposition de valeur accrue, car les joueurs ont désormais accès à un catalogue de jeux EA encore plus large.

Et puis vous devez envisager des jeux gratuits. Même des titres massifs comme Appel du devoir et destin sont passés à des stratégies assorties qui adaptent ce modèle. Encore une fois, il est conçu comme une passerelle vers un écosystème. Votre billet d’entrée est gratuit, et acheter des choses une fois à l’intérieur est moins cher et plus facile à justifier qu’une toute nouvelle version à 60 $ ou 70 $.

C’est quelque chose dont j’ai parlé l’année dernière. Les jeux en tant que modèle de service se préparaient toujours à évoluer vers le modèle des «consoles en tant que service». Des services comme Xbox GamePass, Google Stadia, EA Access et PlayStation Now et Plus ouvrent la voie, avec des stratégies et des degrés de réussite variables. Les développeurs et les éditeurs préfèrent que vous fassiez partie de leur écosystème, garantissant des revenus futurs, plutôt que de jouer avec chaque nouvelle version. Il s’équilibre mieux ainsi. Et le coût de cet équilibre est une augmentation du prix de base des jeux vidéo. Le prix de l’entrée sera tout simplement moins valable que le repas combiné ou les options de buffet. C’est pourquoi le forfait Internet de Comcast est si cher, alors que le forfait Internet + TV est moins cher, pour vous enfermer dans l’écosystème.

En fait, il est surprenant qu’il ait fallu autant de temps aux jeux pour s’adapter. Le cinéma, la musique et même les livres ont adopté l’abonnement et les prix variables depuis des années. Et comme vous voyez les coûts pour un billet de cinéma dans les salles de cinéma augmenter (rappelez-vous ceux d’avant la pandémie?), Nous avons vu des services de streaming par abonnement comme Netflix, Amazon, Hulu et HBO obtenir des films et des séries exclusives pour convaincre les gens que leur plate-forme était la nécessaire. Après tout, vous ne voyez pas Le sorceleur dans les théâtres. Les gens qui n’auraient même pas acheté deux nouveaux albums de musique en un an paient maintenant 10 $ par mois pour diffuser Spotify. Les personnes qui ne songeraient jamais à acheter des films ou des émissions de télévision sur disque (ou même à posséder numériquement) auront quatre services de streaming différents pour regarder tout ce qu’ils veulent.

Nous l’avons vu commencer lentement à pénétrer l’industrie des jeux, mais cette augmentation du prix du jeu vidéo PS5 à 70 $ de nouvelle génération prouve qu’elle est enfin là. Tout comme avec les films, la musique et les livres, cela n’empêchera pas la vente de jeux individuels. Ce n’est pas une stratégie qui est censée le faire. Mais cela offrira aux consommateurs beaucoup plus d’options et de valeur à long terme alors que nous nous rapprochons de plus en plus des écosystèmes qui sont le moteur de l’industrie.

Je ne serais même pas surpris si nous voyions un jour des jeux «exclusifs aux services» continuer de plonger les joueurs dans des écosystèmes spécifiques. Ce n’est que l’un des quelques modèles et stratégies de tarification différents que je pense que nous verrons jouer avec. C’est un sujet pour une autre conversation, mais EA fait aussi son propre truc avec des mises à niveau de nouvelle génération pour NBA 2K21, semblable aux diverses expériences bizarres que nous avons vues passer de la PS3 à la PS4. Comme toujours, l’industrie éliminera ce qui ne fonctionne pas et le cours de la rivière commencera à couler vers ce qui est le plus acceptable pour toutes les parties, car les développeurs et les éditeurs cherchent à gagner de l’argent et les joueurs cherchent à trouver de la valeur dans un passe-temps de plus en plus cher. .

