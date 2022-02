Sword Art Online Saison 5 : date de sortie en France, intrigue, suite de l’anime sur Wakanim

Produite par A-1 Pictures, Sword Art Online est une série fantastique d’action-aventure basée sur une série de romans légers écrite par Reki Kawahara et illustrée par abec.

Se déroulant en 2022, lorsque les progrès technologiques ont permis aux gens de contrôler leurs avatars de jeu avec rien d’autre que leurs pensées, la sortie d’un jeu de rôle en ligne massif appelé Sword Art Online fait la une des journaux. Bientôt, des milliers de passionnés de jeux affluent vers le monde du jeu mais réalisent qu’ils y sont coincés. Maintenant, ils doivent mettre leur vie en jeu et terminer les cent niveaux du jeu s’ils souhaitent un jour s’en sortir.

L’anime a été créé pour la première fois le 8 juillet 2012 et, au fil des ans, il a reçu l’approbation des critiques pour ses personnages bien écrits et sa connaissance approfondie de la réalité virtuelle. Après la conclusion de sa quatrième saison, des millions de fans doivent être curieux de savoir quand l’anime reviendra avec son nouvel épisode.

Date de sortie de Sword Art Online Saison 5

La saison 4 de Sword Art Online est disponible en streaming sur Wakanim. Elle comprend 25 épisodes chacun d’une durée d’environ 24 à 25 minutes chacun. Avant sa sortie en France, l’anime a été diffusée au Japon du 13 octobre 2019 au 20 septembre 2020. En ce qui concerne la saison 5 de l’anime, voici tout ce que nous savons.

Studio A-1 Pictures ou toute autre société impliquée dans la production de l’émission n’a pas encore annoncé le renouvellement de l’anime pour le moment. Cela ne devrait toutefois pas décourager les fans puisque plusieurs tomes de la série manga de Reki Kawahara restent encore à adapter. Les deux candidats pour le prochain épisode sont l’arc Moon Cradle et l’arc Unital Ring. Comme le premier ne fait que deux volumes, les chances qu’il serve de base à une saison entière sont trop faibles.

Par conséquent, l’arc Moon Cradle pourrait finalement être simplement adapté en OVA et en films autonomes. Kawahara a laissé entendre que l’arc Unital Ring ne sera probablement pas aussi long qu’Alicization. Quel que soit le nombre de volumes, ce sera très probablement l’inspiration pour le prochain épisode. Étant donné que l’arc Unital Ring n’est toujours pas terminé, la sortie de la cinquième saison est toujours entourée de mystère. Un film intitulé Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Dark Dust devrait sortir en 2022, et compte tenu de la production et d’autres facteurs, les fans d’anime pourraient avoir une longue attente devant eux.

Cependant, comme la série fantastique d’action-aventure est l’une des émissions les plus populaires de tous les temps dans l’industrie de l’anime, son retour est presque garanti car les créateurs ne se contenteront pas de laisser de côté deux arcs de manga majeurs sans lui donner une adaptation d’anime. Par conséquent, la saison 5 de Sword Art Online devrait sortir dans le courant de fin 2023 ou début 2024 sur Wakanim.

Intrigue de Sword Art Online saison 5

Dans la finale de la saison 4, Kirito est choqué d’apprendre qu’Alice a en quelque sorte disparu. Cependant, à sa grande surprise, elle lui est bientôt livrée par un facteur emballé dans une boîte. Alice partage sa colère à propos de Kirito resté dans le monde souterrain pendant si longtemps sans jamais se soucier de l’informer. Le duo finit par avoir un duel amical, après quoi ils dînent avec la famille de Kirito.

Plus tard dans la nuit, Alice se rend dans la chambre des protagonistes pour l’informer d’un e-mail crypté qu’elle vient de recevoir. Il s’avère qu’il s’agit d’une adresse IP, et ils sont ensuite transportés dans l’espace tout en se renseignant à ce sujet au QG de Rath. Là, les deux combattent des monstres spatiaux géants avec Asuna et finissent victorieux. Ils sont ensuite récompensés et deviennent le roi et la reine des étoiles.

Dans la saison 5, après les événements d’Alicization, Kirito continuera à investir son temps dans l’essai de nouveaux VRMMORPG. Cependant, le programme gratuit appelé The Seed, qui peut être utilisé pour créer un nombre infini de mondes VR, converge et conduit à la formation d’un jeu de survie nommé Unital Ring. Tous les joueurs sont revenus au niveau 1 mais parviennent toujours à conserver leurs compétences à l’épée.

Désormais, les joueurs ne mourront plus dans le monde réel s’ils meurent dans le jeu, mais ils ne pourront plus se reconnecter. La soudaine convergence conduit à la chute du château de New Aincrad, qui marque le début du voyage de Kirito et de ses amis dans l’étrange nouveau monde.