Better Call Saul saison 6 : cette photo qui marque le début de la fin…

Better Call Saul n’a pas encore livré sa sixième et dernière saison, mais AMC n’a pas encore confirmé au moins une date de début provisoire. Le co-créateur de la série, Peter Gould, vient cependant de publier une photo qui marque le début de la fin pour la série policière.

Better Call Saul est absent des écrans des fans depuis la diffusion de la saison 5 entre février et avril 2020 sur le réseau de diffusion AMC. En France, nous pouvons voir les 5 saisons de Better Call Saul sur Netflix. Le dernier épisode du cinquième volet a laissé les fans intrigués, désireux de savoir quelle sera la trajectoire de Lalo Salamanca après avoir appris qu’il avait été trahi.

Le co-créateur de Better Call Saul partage une mise à jour sur la saison 6

Deux ans se sont écoulés depuis, et les fans attendent avec impatience de voir à quel point les 13 épisodes de la saison 6 de Better Call Saul seront explosifs. Le tournage a commencé en mars 2021, lorsque les acteurs et l’équipe ont pu retourner sur le plateau après être restés à l’écart à cause de la pandémie.

La bonne nouvelle, c’est que les fans de Better Call Saul ont été informés en permanence de l’avancement du tournage de la saison 6. Ce n’est qu’en novembre dernier que le producteur exécutif de la série policière, Thomas Schnauz, a confirmé le début du tournage de l’épisode 11.

C’est le co-créateur de Better Call Saul, Peter Gould, qui a confirmé sur Twitter, fin janvier, l’état de la production du sixième volet. Dans son dernier message sur le réseau social, il a partagé l’image d’un clapet confirmant qu’il est lui-même chargé de réaliser l’épisode 13, le dernier épisode de la série qui sert de préquelle à Breaking Bad.

La photo montre clairement que le clapet utilisé est celui de l’épisode 6-13, également connu comme le final de la série. Il est logique que Peter Gould soit le réalisateur de l’épisode final de Better Call Saul, car une grande partie de la création de Saul Goodman (Bob Odenkirk) lui incombe depuis la deuxième saison de Breaking Bad, et il ne fait aucun doute qu’il travaille sans relâche pour prendre les rênes de la série.

Best cast and crew in the universe! pic.twitter.com/ReEXufkozn — Peter Gould (@petergould) February 2, 2022

Dernière mise à jour sur le tournage de la saison 6 de Better Call Saul

Sur cette note, c’est une bonne nouvelle pour les fans de Better Call Saul de savoir que l’épisode 13 est en cours de développement sur le plateau de la dernière saison, marquant le début de la fin pour le drame policier. Cependant, AMC n’a pas fait de commentaire sur une date de première pour le dernier voyage de Saul Goodman. Des informations plus précises concernant certaines intrigues sont attendues dans les mois à venir.

Pour l’instant, on s’attend à ce que la saison 6 de Better Call Saul soit divisée en deux parties, le premier volet étant susceptible de sortir avant l’arrivée de l’été 2022. Cependant, nous devons attendre la confirmation officielle de l’équipe de production ou d’AMC pour en être sûrs.