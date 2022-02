Dynastie saison 5 : Quand sort la suite de la série ? Qui sera au casting ?

La série Dynastie aura-t-elle une saison 5 ? Si oui quelle date de sortie, casting et intrigue ? Betanews vous dit tout dans la suite de cet article.

Dynastie de la chaîne CW est une série télévisée basée sur le feuilleton des années 1980 du même nom. Tournant principalement autour des Carrington, la série explore les hauts et les bas de plusieurs familles riches, glamour, avides de pouvoir et politiques à Atlanta, en Géorgie. Développé par Sallie Patrick, Josh Schwartz et Stephanie Savage, la série est un drame classique impliquant tout, du sabotage familial à la corruption politique. En France, la série Dynastie est diffusée sur la plateforme de streaming Netflix.

Depuis sa sortie en octobre 2017, la série a rassemblé une base de fans dévouée désireuse de suivre chaque crise personnelle à laquelle la famille Carrington est confrontée. Alors que la saison 4 se termine sur un cliffhanger choquant, les fans sont naturellement préoccupés par le sort des personnages – en particulier le favori des fans, Fallon Carrington. Il n’est donc pas surprenant que la plupart se piquent déjà l’oreille pour des nouvelles de la saison 5. Alors, y aura-t-il une autre saison ? Betanews vous dit tout sur la saison 5 de Dynastie.

Date de sortie de la saison 5 de Dynastie

La saison 4 de Dynastie a été diffusée le 7 mai 2021 sur la chaîne américaine The CW. La saison comprend 22 épisodes d’une durée d’environ 45 minutes chacun. Les épisodes ont été publiés sur une base hebdomadaire, la finale de la saison étant diffusée le 1er octobre 2021. La quatrième saison a été diffusée dans son intégralité sur Netflix le 22 octobre 2021.

La CW a renouvelé la série très populaire bien à l’avance pour une cinquième saison le 3 février 2021. Alors ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez certainement les réponses indispensables à ce cliffhanger troublant à la fin de la saison 4 ! Quelques rapports et mises à jour de la distribution suggèrent que le tournage de la saison 5 a commencé fin octobre 2021, donc la saison à venir est définitivement en route pour nous.

Pop your best bubbly. #Dynasty has been RENEWED for Season 5! pic.twitter.com/GK2pvZm5Z5 — Dynasty (@cw_dynasty) February 4, 2021

La cinquième saison devrait s’en tenir à la tradition de la série d’avoir 22 épisodes par saison, à l’exception de la troisième saison, car elle a été écourtée en raison de la pandémie et n’avait que 20 épisodes. Compte tenu du temps nécessaire à la production et à la postproduction, on peut s’attendre à ce que la saison 5 de Dynastie soit diffusée au cours du deuxième trimestre 2022, sinon plus tôt. De plus, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 5 de Dynastie soit également disponible sur Netflix en France au cours du deuxième trimestre 2022 aussi, peu de temps après sa première sur The CW. Pour l’instant, espérons que le tournage de la saison à venir se déroule sans encombre et sans retard !

Casting de la saison 5 de Dynastie

La plupart des acteurs principaux reprendront probablement leurs rôles dans la saison 5. Cela comprend Adam Huber dans le rôle de Liam Ridley, Grant Show dans le rôle de Blake Carrington, Daniella Alonso dans le rôle de Cristal Jennings Carrington, Eliza Bennett dans le rôle d’Amanda Carrington, Elaine Hendrix dans le rôle d’Alexis Carrington Colby et Maddison Brown dans le rôle de Kirby Anders.

On devrait également reprendre leurs rôles Sam Underwood comme Adam Carrington, Robert Christopher Riley comme Michael Culhane, Michael Michele comme Dominique Deveraux, Kara Royster comme Eva, Sam Adegoke comme Jeff Colby, Geovanni Gopradi comme Roberto “Beto” Flores, et Rafael de la Fuente dans le rôle de Samuel Josiah “Sammy Jo” Jones.

Bien que le sort de Fallon Carrington reste incertain à la fin de la saison 4 après sa blessure par balle, nous nous attendons à ce qu’Elizabeth Gillies reprenne son rôle. De plus, il n’y a eu aucune annonce officielle concernant le départ de Gillies, ce que nous considérons comme un indice positif du fait qu’elle revient en tant que Fallon pour la saison 5.

Cependant, Alan Dale ne reprendra pas son rôle de Joseph Anders car son arc de personnage se termine dans la saison 4 avec sa mort. Steven J. Young ne reviendra pas non plus, car son personnage du Dr Bobby Larson meurt dans la saison 4. Quelques nouveaux visages pourraient rejoindre le casting original dans le prochain épisode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dynasty (@cw_dynasty)

Intrigue de la saison 5 de Dynastie

La saison 4 voit des fissures se développer dans le mariage de Fallon et Liam en raison du comportement manipulateur d’Eva. Blake rencontre plusieurs obstacles dans sa course sénatoriale. Adam accuse Alexis du meurtre du Dr Larson. La finale de la saison voit une Eva vengeresse tirer sur Fallon au gala politique de Blake. Liam tient Fallon près de lui alors qu’elle saigne sur le sol tandis qu’Eva est arrêtée.

La saison 5 explorera probablement le destin de Fallon après s’être fait tirer dessus. Il est possible qu’elle soit en convalescence pendant longtemps, peut-être même qu’elle ait à faire face à une paralysie, comme c’était le cas dans l’histoire de la «Dynastie» originale des années 1980. Sa blessure peut changer la dynamique entre elle et Liam. La saison à venir abordera également la situation difficile d’Alexis et le complot rusé d’Adam pour la faire mettre derrière les barreaux. Nous pouvons également voir Beto tenter à nouveau de perturber la vie de Cristal et Blake. Il va certainement y avoir beaucoup de drame!