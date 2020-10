Supercars et Adelaide Superloop 500 devraient être abandonnés en 2021

L’Adelaide Superloop 500 est sur le point d’être retiré du calendrier des Supercars en raison des implications financières causées par l’impact du COVID-19.

Le gouvernement de l’État et la Commission du tourisme de l’Australie du Sud annonceraient que le Superloop Adelaide 500 ne se déroulera pas en 2021 et ne s’ouvrira pas pour accueillir dans les années à venir.

La course, qui se tenait habituellement en mars, avait auparavant été reportée à octobre dans le but de préparer les installations, mais cette date a maintenant été complètement abandonnée.

À son apogée, cet événement a attiré environ 300 000 fans au cours des quatre jours de course, mais il est en baisse constante ces dernières années.

L’Adelaide Superloop 500 est sur le point d’être retiré du calendrier des Supercars. (Getty) (Getty)

La course d’Adélaïde est en cours depuis 1999 et ouvre la saison des Supercars depuis 2002. Un peu plus de 200 000 personnes ont assisté à l’événement l’année dernière, son chiffre le plus bas en 17 ans.

Selon les chiffres de la Commission l’année dernière, « le Superloop Adelaide 500 2019 a réalisé un avantage économique record de 45,9 millions de dollars injecté dans l’économie sud-australienne, avec 15 200 visiteurs inter-États se rendant en Australie-Méridionale pour assister à l’événement et la création de 435 nouveaux équivalents temps plein travaux. »

L’annonceur signale qu’une annonce officielle est imminente.

« Le Superloop Adelaide 500 est une icône de l’événement depuis plus de 20 ans, et cette décision a été prise avec un examen attentif », a déclaré le Premier ministre australien du Sud Steven Marshall à The Advertiser.

Tander et van Gisbergen revendiquent Bathurst 1000

«Le COVID-19 a présenté des défis importants pour le secteur des événements, et l’incertitude et d’autres facteurs sont devenus un obstacle insurmontable dans la situation critique pour organiser une course réussie.

«L’Australie-Méridionale établit la référence pour l’organisation d’événements de classe mondiale, et nous continuerons d’investir dans cet espace pour créer des emplois locaux.

« Nous restons un fervent partisan du sport automobile et nous agirons rapidement pour évaluer toutes les options pour les futurs événements du sport automobile. »