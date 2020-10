La comparaison des tailles Xbox Series X vs Baby Yoda vous fera oublier le réfrigérateur

Il y a un gagnant clair ici. La Xbox Series X est plus haute que même Baby Yoda, qui mesure un peu plus de 10 pouces, au moins sous forme de poupée. Il y a plus dans la vie que la hauteur, mais nous n’allons pas entrer dans ce qui est le plus puissant, même s’il est clair que l’Enfant est plus fort dans la Force.

Chose intéressante, si nous étions dans la galaxie loin, très loin, le résultat serait très différent. Selon Wookieepedia, Baby Yoda mesure en réalité 16,5 pouces, ce qui signifie que s’il était la vraie affaire ou peut-être même la marionnette que Lucasfilm utilise sur le plateau, il dominerait absolument la menace de la console de nouvelle génération (bien que la PS5 ne le soit toujours pas au loin).

De toute évidence, j’ai beaucoup réfléchi à cela, mais au moins maintenant, vous avez une réponse, cher lecteur, que vous en vouliez ou non.

Si c’est sérieux, la discussion Xbox Series X que vous recherchez, consultez notre couverture de la console de nouvelle génération ici. Ou si vous êtes plus intéressé par Le mandalorien saison 2, nous avons ce qu’il vous faut ici également. Et si vous aimez les deux, alors j’espère avoir fait votre journée avec cette petite expérience!

