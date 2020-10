Kick-Ass rejoint l’acteur de Bullet Train – betanewsfr

La star de «Kick-Ass» Aaron Taylor-Johnson est sur le point de rejoindre l’ensemble du thriller d’action Sony «Bullet Train» avec Brad Pitt.

Joey King et Andrew Koji sont également à bord du film, que David Leitch («Hobbs & Shaw») réalisera.

Écrit par Zak Olkewicz, le film est basé sur le roman japonais Maria Beetle de l’auteur à succès Kotaro Isaka. Ryosuke Saegusa et Yuma Terada de CTB Inc., qui représentent Isaka et l’IP, sont les producteurs exécutifs du projet.

L’acteur, également connu pour ses rôles dans «Godzilla» et «Tenet», devrait jouer l’un des quatre assassins du film avec Pitt et King.

La date limite avait le scoop.