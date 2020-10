Trajectoire de l’ouragan Zeta: comment la météo britannique sera affectée par la tempête tropicale américaine

L’ouragan Zeta a fait des ravages aux États-Unis, coupant l’électricité à plus de deux millions de foyers et d’entreprises et tuant au moins trois personnes.Les restes de la brutale tempête de l’Atlantique sont maintenant sur le point de frapper le Royaume-Uni, entraînant de nouvelles pluies abondantes, des vents violents et Inondations «dangereuses». Voici ce que vous devez savoir sur l’ouragan Zeta et comment il pourrait affecter la météo au Royaume-Uni au cours des prochains jours.La newsletter i dernières nouvelles et analysesQue s’est-il passé aux États-Unis? Au moins trois personnes sont décédées après l’ouragan Zeta Des pannes de courant ont été signalées en Louisiane, au Mississippi, en Alabama et en Géorgie, selon le site Web PowerOutage.us. Une femme se tient devant un restaurant détruit après l’ouragan Zeta en Louisiane (Photo par Sandy Huffaker / Getty) La Géorgie a connu le plus de pannes avant l’aube jeudi avec plus d’un million de clients laissés dans l’obscurité.Zeta avait des vents soutenus de 110 mph comme un ouragan de catégorie deux à terre et est la 27e tempête nommée d’une saison cyclonique record dans l’Atlantique – avec plus d’un mois à faire.Il a établi un nouveau record en tant que 11e tempête nommée à toucher terre sur la zone continentale des États-Unis en une seule saison , bien au-delà des neuf tempêtes qui ont frappé en 1916.Comment affectera-t-elle le Royaume-Uni dans les prochains jours? Les restes de la tempête tropicale continueront de perturber le climat britannique avec de fortes pluies et des vents violents, qui devraient entraîner des perturbations et des risques de Des zones comme les montagnes du nord du Pays de Galles, de la Cumbrie et de l’ouest de l’Écosse connaîtront d’importantes précipitations allant jusqu’à 150 mm. Le prévisionniste du bureau du Met, Marco Petagna, a déclaré: «Jeudi et vendredi, une bande de basse pression va commencer balayer du nord-ouest, et affectera des zones de Cornwall à l’Irlande du Nord. «Il y aura probablement des vents et des pluies incroyablement violents dans ces régions, avec des coups de vent de 50 à 60 km / h dans les zones exposées, conduisant peut-être à des vagues d’environ 10-11m. «Environ 40 mm de pluie pourraient tomber chaque jour dans certaines régions.» Mercredi, Londres a enregistré 139 mm de pluie jusqu’au 25 octobre, contre 78 mm en moyenne sur le mois. Cet octobre est déjà le neuvième mois le plus pluvieux de Londres depuis 1862: les prédicteurs affirment que de grosses vagues, de fortes pluies, de forts coups de vent et des inondations potentielles de la rivière affecteront la côte ouest de l’Angleterre, une grande partie du pays de Galles et certaines parties de l’Écosse à partir de jeudi (Photo: Christopher Furlong / Getty) Au cours du week-end, deux basses de l’Atlantique distinctes – les systèmes de pression suivront vers le nord-ouest du Royaume-Uni, apportant de nouvelles pluies fortes et persistantes et renforçant les vents du sud-ouest. Le météorologue en chef adjoint, Martin Young, a déclaré: «Samedi sera très humide et venteux dans de nombreuses régions du nord et de l’ouest. de le pays alors que la dépression balaie le nord-est au-delà du nord-ouest de la Grande-Bretagne. « Un autre système suit rapidement dimanche qui contient les restes de l’ex-ouragan Zeta, apportant de nouvelles pluies abondantes et des vents violents. » Étant donné que cela tombe sur un sol déjà saturé depuis ce qui a été un mois d’octobre pluvieux, il y a un risque accru d’inondations. Des avertissements du Met ont-ils été mis en place? Les Britanniques ont été avertis d’inondations potentiellement mortelles qui devraient toucher certaines régions au cours du week-end, alors que davantage de pluie tombe sur le sol déjà saturé. de forts coups de vent et des inondations potentielles de la rivière affecteront la côte ouest de l’Angleterre, une grande partie du pays de Galles et certaines parties de l’Écosse à partir de jeudi.Un avertissement de pluie jaune a été mis en place dans ces zones et durera jusqu’à dimanche soir.Les autorités ont exhorté les gens à se tenir au courant. avec le dernier avertissement d’inondation dans les zones touchées (Photo: Christopher Furlong / Getty) Au Pays de Galles, il y a actuellement sept alertes d’inondation – vous pouvez vérifier quelles régions sont touchées ici. L’Écosse a trois zones en état d’alerte et vous pouvez vous inscrire pour des mises à jour en direct ici.Gary White, responsable tactique de service pour les ressources naturelles au Pays de Galles, conseille aux gens de se tenir au courant des avertissements d’inondations et des alertes émis dans leurs zones. Le Met Office continuera à surveiller la situation pendant le week-end et pourra mettre à jour les avertissements de pluie, et éventuellement ajouter des avertissements de vent, à mesure que les détails du calendrier et les impacts potentiels deviendront plus clairs. Il a ajouté: «Par conséquent, nous exhortons les gens à garder un œil attentif sur les prévisions, les alertes d’inondations et les alertes dans leur région.» Rapports supplémentaires des agences

