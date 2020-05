Sundance a frappé Palm Springs Hulu et Drive-Ins le 10 juillet

Palm Springs, une comédie en petits groupes qui a fait ses débuts à Sundance en janvier, a envoyé une date de première. Hulu fera ses débuts le film le 10 juillet, le même jour, il fera également ses débuts au drive-in. Les stars du cinéma Andy Samberg et Cristin Milioti et est dirigé par Max Barbakow. Samberg, Becky Sloviter, Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Dylan Sellers, et Chris Parker sont des producteurs de Lonely Island Classics. J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, et Peter Gallagher également star. Le film est distribué par Hulu et Neon, qui ont co-acquis le film pour 17 millions de dollars en janvier. le Palm Springs la date de sortie a été annoncée par Deadline.

Palm Springs: Comédie en petits groupes de l’été?

« La comédie romantique existentielle met en vedette Andy Samberg dans le rôle de Nyles et Cristin Milioti dans une demoiselle d’honneur réticente qui a une rencontre fortuite lors d’un mariage à Palm Springs après qu’il l’a sauvée d’un toast désastreux. , eux-mêmes ou les uns les autres. » Ils sont intentionnellement vagues sur les détails de l’intrigue. Les critiques de Sundance ont été extrêmement positives, ce qui a conduit au prix d’achat record Palm Springs reçu. Avec Samberg et Milioti comme vedettes, il faut toutefois s’y attendre.

Cela pourrait être un coup sûr pour Hulu. Avec le manque de films, en particulier la comédie qui sort actuellement, un film comme celui-ci peut faire sensation en ce moment. Jusqu’à la réouverture des cinémas, les gens consomment du contenu en streaming comme jamais auparavant, et ces films et émissions dominent la conversation sur les réseaux sociaux. Palm Springs a une chance d’éclater et peut-être aussi un film de drive-in substantiel. La seule chose meilleure qu’un film d’horreur au drive-in est une comédie. Je suppose que nous le saurons tous ensemble lors de ses débuts le 10 juillet.

