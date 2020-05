L’école de l’adaptation du bien et du mal arrive sur Netflix – / Film

Paul Feig se dirige vers Netflix pour s’inscrire L’école du bien et du mal. Feig pilotera l’adaptation de Soman ChainaniLivre du même nom, qui est le premier d’une série de six livres où les élèves de l’école enchantée titulaire sont formés pour devenir des héros ou des méchants de conte de fées. David Magee (Life of Pi, Mary Poppins Returns, Finding Neverland) et Laura Solon (Fête de Noël au bureau, laissez-le neiger) s’attaquera au script.

Netflix voit un potentiel de franchise dans L’école du bien et du mal, une série de livres fantastiques de l’écrivain Soman Chainani. Paul Feig est à bord pour diriger une adaptation du premier livre de la série, avec le Faveur simple Le réalisateur a déclaré: «Je suis vraiment ravi de donner vie à ce monde étonnant, touchant, drôle et stimulant que Soman a créé dans ses merveilleux livres. Je me sens comme une grenouille qui vient de se transformer en prince. »

Voici le synopsis:

Les meilleures amies Sophie et Agatha sont sur le point de découvrir où les héritages de conte de fées vont à l’école: l’école du bien et du mal, où les garçons et les filles ordinaires sont formés pour devenir des héros et des méchants de conte de fées. Avec ses ambitions de princesse, Sophie sait qu’elle sera choisie pour l’école du bien et rejoindra les rangs d’anciens élèves comme Cendrillon et Blanche-Neige. Pendant ce temps, Agatha, avec son esthétique sinistre et son chat méchant, semble un ajustement naturel pour les méchants de l’école du mal. Pourtant, bientôt les filles trouvent leur fortune inversée: Sophie est déposée à l’École du mal, Agatha à l’École du bien. Mais que faire si l’erreur est le premier indice pour découvrir qui sont vraiment Sophie et Agatha? Leur amitié sera mise à l’épreuve dans cette histoire palpitante et comique où le seul moyen de sortir d’un conte de fées est d’en vivre un.

Cela semble amusant. Il a ça Harry Potter Ambiance «les enfants vont dans une école magique» que tant d’auteurs de YA poursuivent depuis des années, et l’angle de conte de fées ouvre les choses à toutes sortes de potentiels. Si Netflix joue bien, ils pourraient bien avoir leur propre série de films. Bien qu’il n’y ait pas encore de date pour l’adaptation, le dernier livre de la série, L’école du bien et du mal: un vrai roi, débarque le 2 juin.

« Avoir l’un de vos réalisateurs préférés adapter votre livre dans un film pour Netflix est un honneur et un rêve », a déclaré l’authro Soman Chainani. « Paul Feig est un cinéaste brillant et un maître du ton – un ajustement parfait pour les rebondissements de L’école du bien et du mal. Je ne doute pas qu’il fera un véritable classique des contes de fées. »

