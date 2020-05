Cinq conseils pour vous aider à passer un week-end sain et heureux

Le week-end est définitivement le moment de se déconnecter, de se détendre, de se retrouver entre amis et de prendre du temps pour soi.

Mais, c’est aussi une excellente occasion de prendre une séance de gym supplémentaire, de se sentir bien et de se préparer à commencer la nouvelle semaine avec beaucoup d’énergie.

Nous avons tous des modes de vie trépidants aux Émirats arabes unis et c’est un sentiment formidable quand le week-end arrive.

Et en suivant ces étapes simples, nous espérons que vous pourrez profiter au maximum de votre temps libre.

LANCER LE WEEK-END AVEC UN ENTRAÎNEMENT DU MATIN

Si vous êtes un lève-tôt, alors profitez au maximum de votre capacité à vous lever tôt!

Sortez dehors, prenez un peu d’air frais, courez ou allez à la salle de gym un peu plus longtemps que d’habitude vendredi ou samedi.

La libération d’endorphines positives par l’exercice, surtout le matin, vous fera vous sentir en forme et heureux.

Un peu d’exercice est d’or pour vous donner la sensation d’être imbattable pour le reste de la journée.

C’est aussi le bon moment pour réfléchir, recharger et surtout se recentrer.

NE PAS MANGER OU BOIRE

Oui, nous pouvons avoir tendance à nous faire trop plaisir le week-end, mais essayez de vous en tenir à vos habitudes nutritionnelles normales.

Cela signifie des repas réguliers, en supprimant les collations malsaines et en restant le plus hydraté possible – même si vous buvez d’autres boissons entre les deux.

FAITES UNE PAUSE AVEC LES MÉDIAS SOCIAUX

Nous sommes tous coupables d’avoir passé trop de temps sur les réseaux sociaux et sur nos téléphones en général.

Les deux sont, bien sûr, une grande partie de la vie quotidienne de chacun, mais essayez d’oublier les médias en ligne pendant au moins quelques heures.

Aller sur votre week-end sans être en contact avec le monde (pour un peu de toute façon) est en fait une très bonne sensation!

ESSAYER QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU

Il y a beaucoup à faire aux EAU!

Essayez une nouvelle activité, découvrez un nouveau restaurant ou entrez en contact avec de vieux amis que vous n’avez pas vus depuis longtemps.

Cela fait du bien de mélanger votre routine et d’être productif, certaines personnes aiment ça.

PLANIFIEZ VOTRE SEMAINE AVANT LE SAMEDI SOIR

Nous avons tous le sentiment du « blues du dimanche matin », cependant, en planifiant votre semaine à l’avance, vous vous sentirez beaucoup plus heureux de ce qui va arriver.

La préparation sous-tend tout ce que vous faites!

