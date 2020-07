Stranger Things sur Netflix : Tout ce que tu dois savoir sur la saison 4

Ça y est ! La saison 4 de Stranger Things arrive. Il reste de très grandes questions en suspens après la finale explosive de 77 minutes de la saison 3, « The Battle of Starcourt ».

L’horreur de la science-fiction Netflix sera de retour pour la saison 4, ce qui signifie que tous ces détails qui vous ont fait perdre le sommeil seront finalement réglés. Même si sa date de retour tant attendue est un peu chamboulée en ce moment, les fans ne doivent pas être désespérés. Alors dépêchez-vous d’enfiler vos plus beaux vêtements sur le thème des années 80, d’allumer l’électro-pop et plonger à Hawkins, dans l’Indiana.

Date de sortie de la saison 4 de Stranger Things : Sera-t-elle diffusée le mois d’octobre prochain ?

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour le moment, mais nous pensions auparavant qu’il y avait une chance que la prochaine saison arrive en octobre, si les frères Duffer avaient suivi un schéma : la première saison était sortie le juillet 2016, ensuite la saison 2 le mois d’octobre 2017. Et si la troisième était sortie le mois de juillet 2019 dernier, la saison 4 pourrait-elle alors sortie le mois d’octobre prochain ?

Une grande sortie « vacances », selon le calendrier américain semble être la norme

Il reste à savoir si la quatrième saison de « Stranger Things » aura lieu cette année ou en 2021, d’autant plus que la plupart des projets de télévision et de cinéma sont actuellement retardés. Peu importe, nous savons que l’équipe de Stranger Things s’était déjà réunie sur le plateau (dès octobre de l’année dernière) et que les images de tournage de la saison 4 avaient commencé à se répandre.

La sortie de la saison 4 est plein de suspens à cause de la pandémie

Les fans s’inquiétaient beaucoup du fait qu’ils auraient pu attendre plus longtemps que prévu pour la prochaine saison. Selon TVLine, les acteurs et l’équipe continueraient à tourner la quatrième saison jusqu’en août 2020, mais le pire c’est que cette information soit connue avant que l’impact des coronavirus ne soit pris en compte. De plus, Netflix a temporairement suspendu la production en mars dernier, il était initialement prévu de faire une pause de deux semaines, mais le tournage ne semble pas encore avoir repris, d’après ce que nous savons (via IBTimes).