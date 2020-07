Graphiques de vente au Royaume-Uni: The Last of Us 2 reste numéro un malgré les débuts héroïques d’Iron Man VR

Vous n’avez probablement pas besoin que nous vous le disions, mais The Last of Us: Part II se vend extrêmement bien. La semaine dernière, le jeu a dépassé le reste du top 10 britannique combiné, et il s’est vendu à 4 millions d’exemplaires lors de son week-end d’ouverture. Il ne devrait donc pas être surprenant d’apprendre qu’il reste au sommet de la charte physique britannique, alors. Cependant, peut-être plus intéressant est le début d’une autre exclusivité PlayStation.

Iron Man VR de Marvel arrive au numéro deux, ce qui est sacrément impressionnant. Il faut se rappeler qu’il s’agit d’un jeu uniquement disponible sur PS4, et uniquement jouable sur PSVR. C’est un groupe relativement petit de consommateurs, mais le jeu fait l’affaire, ce qui est agréable à voir. Comme toujours, ces graphiques ne tiennent pas compte des ventes numériques, il semble donc que le titre d’action VR de Camouflaj ait été un peu un succès.

Ailleurs, vos vendeurs typiques à feuilles persistantes comme FIFA 20 et Grand Theft Auto V traînent toujours. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated est descendu de la troisième à la 12e position, et c’est une histoire similaire pour The Last of Us Remastered, du neuvième au 14e.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 4 juillet 2020