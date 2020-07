Stranger Things saison 4 : une featurette dévoile l’évolution de la saison 3

L’attente de Stranger Things 4 sera probablement plus long que prévu, d’où Netflix tient à attirer l’attention du public sur ce projet des frères jumeaux Duffer par le biais d’un nouveau Stranger Things Featurette.

Stranger Things Featurette

Ce nouveau court-métrage met en lumière l’ensemble évolutif de la troisième saison tout en sachant qu’elle a été diffusée, il y a maintenant près d’un an. Avec son plafond d’audience en effet, le passage de Stranger Thing 3 sur la plateforme de streaming n’est pas du tout passé inaperçu. Quoi qu’il en soit, cette nouveauté autour de la série peut effectivement servir de rappel concernant ce qui a fait de cette dernière saison une réussite.

Featurette Stranger Things

Certes, il est difficile de croire que cela fait maintenant presque un an que le troisième opus de la série a fait ses débuts sur Netflix. Toutefois, c’est bel et bien vrai puisque l’épisode final, basé sur le thème de l’été, a été publié le 4 juillet dernier. Autrement dit, cette featurette tombe bien pour fêter l’anniversaire de la première diffusion de la dernière saison du Stranger Things par le géant du streaming.

Les nouveaux personnages de la featurette

D’une certaine manière, on peut dire que Netflix souhaite vraisemblablement à rappeler dans l’esprit de son public la saison 3 de Stranger Things en proposant ce nouveau court-métrage sur la série. Quitte à capter l’attention des électeurs pour une nomination des Emmy Awards, cette featurette offre surtout un avant-goût de « l’évolution » que pourrait entreprendre la saison 3 et son ensemble. Parmi lequel, on peut par exemple citer les nouveaux arrivants tels que Maya Hawke sous la peau de Robin, Dacre Montgomery alias Billy Hargrove. Elle fait également la promotion de Priah Ferguson qui incarne Erica Sinclai, personnage favori des fans réguliers de la saga.

Bande Annonce de Stranger Things 4

« … le plus énigmatique…«

« La troisième saison est certainement le plus grand opus que nous ayons jamais eu, et le plus énigmatique si l’on se focalisait sur l’ensemble de la saga. Et cela affecte tous les personnages de notre histoire« , a déclaré Ross Duffer dans la featurette. « Il essaie de grandir avec son public« , a par ailleurs ajouté la nouvelle recrue de la série, Maya Hawke.