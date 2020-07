Premier League : retour sur terre pour City

Che Adams a marqué son premier but pour Southampton, un an après avoir rejoint le club, grâce à un superbe but longue distance lors de la victoire 1-0 contre Manchester City, condamnant ainsi l’équipe de Pep Guardiola à une troisième défaite consécutive à l’extérieur en Premier League.

Adams a signé pour les Saints de Birmingham City pour un montant annoncé de 15 millions de livres (18,72 millions de dollars) en juillet 2019, et n’avait pas réussi à marquer lors de ses 24 précédentes apparitions en championnat avec cette équipe.

Un cadeau de City, un McCarthy en feu

Mais après qu’Oleksandr Zinchenko ait donné le ballon, Adams a repéré le gardien brésilien de City, Ederson, loin de sa ligne et l’a battu d’une belle frappe de plus de 30 mètres. City, deuxième, a répondu par une vague d’attaques, mais s’est heurté au gardien des Saints, Alex McCarthy, dans une forme inspirée.

McCarthy a ainsi détourné une puissante frappe de Raheem Sterling, une tête de David Silva – après que Fernandino ait touché le poteau – et a ensuite empêché Riyad Mahrez de marquer avec ses pieds.

Manchester City ce soir :



25 tirs

7 cadrés

0 but



Voilà voilà. — MANCHESTER CITY FR (@MCIFrance) July 5, 2020

Après la pause, la pression de City s’est intensifiée et Guardiola a fait appel à Kevin De Bruyne et Phil Foden pour tenter de trouver une solution face à une équipe de Southampton qui détient le pire bilan à domicile de la Premier League cette saison.

Une bonne opération pour Southampton

Mais la défense des Saints, superbement organisée autour des défenseurs centraux Jack Stephens et Jan Bednarek, a tenu bon pour une victoire qui leur permet de se hisser à la 13e place du classement avec 43 points en 33 matches.

« Les gars se sont bien retranchés à la fin et nous avons obtenu trois points bien mérités », a déclaré Adams. « Nous sommes basés à Man City, c’est comme ça que nous jouons au football et nous l’avons fait toute la saison. C’est bien de marquer à tout moment, heureusement que c’est arrivé aujourd’hui, juste à temps ».

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuettl, a salué cette victoire comme la meilleure performance de son équipe à domicile de son temps au club et a déclaré qu’ils avaient été conscients de la possibilité de dépasser le mur Ederson.

Thursday: Beat Liverpool 4-0



Sunday: Lost to Southampton 1-0



Man City, wyd pic.twitter.com/wUdUR1Fy5b — B/R Football (@brfootball) July 5, 2020

« Si vous avez un gardien de but qui joue comme lui, comme un libéro, il est normal qu’il ne soit pas toujours dans son but. Notre but était d’être cliniques et rapides dans votre esprit, et ce fut un incroyable premier contact et but du Che », a-t-il déclaré.

City reste à 66 points, 23 à la dérive de Liverpool et 8 à l’écart de Leicester City, troisième. Guardiola, qui a pris les rênes de l’Etihad en 2016, n’a jamais perdu trois matches de championnat d’affilée dans sa carrière d’entraîneur. « Nous avons très bien joué, mais nous avons fait quelques erreurs dans notre surface et nous avons été punis », a déclaré l’Espagnol. « Ensuite, nous avons beaucoup créé, mais nous n’avons pas pu marquer et c’est un peu l’histoire de notre saison en Premier League. Nous avons vraiment, vraiment bien joué ».