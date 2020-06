Stories LinkedIn : le réseau social franchit le pas après Snapchat, Instagram et Facebook

Particulièrement en vogue dans l’univers des réseaux sociaux, le nouveau format de communication que sont les « Stories » a désormais été adopté par le célèbre réseau social professionnel LinkedIn.

Depuis 2017, les grands réseaux sociaux, à l’exemple de Snapchat, Instagram, Facebook et Whatsapp, avaient introduit parmi leurs options les « Stories ». Alors qu’on croyait que le média social professionnel allait résister à cette tendance, il faut imaginer que Whatsapp Status, Stories Instagram, Messenger Day n’ont pas été sans conséquence sur LinkedIn. 23 juin 2020, ce format initié par Snapchat semble finir par plaire à la plateforme de profession, quitte à y débarquer actuellement.

Disponible aujourd’hui

LinkedIn cède à cette fameuse option, au point où les vagues de cette nouvelle tendance apparue il y a trois ans arrivent sur le réseau. Certainement nouvelle pour les membres de la plateforme, mais plus ou moins démodés pour les plus initiés aux médias sociaux, la fonctionnalité est utilisée pour la publication de contenus verticaux éphémères.

Autrement dit, elle permettra de partager des photos ou des vidéos durant une vingtaine de secondes. Celles-ci seront par la suite accessibles, donc visibles, le temps d’une journée. L’ensemble des contacts de l’utilisateur ou de l’entreprise, pour les Pages, les verront alors avant qu’elles ne s’effacent automatiquement vingt-quatre heures après leur publication.

Accessible en France

Les membres du réseau social professionnel dans l’Hexagone seront les premiers à pouvoir l’initier. « La France est l’un des premiers pays en Europe à tester LinkedIn Stories, et j’ai le plaisir d’annoncer que dès aujourd’hui, ce format sera également disponible pour les Pages entreprises », a en effet précisé Ioana Erhan, directrice marketing du média sur le site. Il s’agit donc d’un nouvel outil qui permettra surtout aux sociétés de partager des actualités en temps réel. Il peut par ailleurs être utile pour prendre la parole et communiquer des nouveautés autour d’un secteur d’activité en particulier.

LinkedIn Stories testé en 2018

Certes, l’outil en question avait déjà été testé auprès d’étudiants américains en novembre 2018. À cet effet, ces derniers étaient invités à l’utiliser pour le partage des « expériences », des cours suivis et des projets réalisés et des conseils en rapport avec leurs études et l’insertion professionnelle. L’objectif de cette option serait par ailleurs d’« aider les employeurs potentiels à mieux comprendre qui ils sont », selon Isha Patel, chargé du développement produit chez la firme lors de son entretien avec Techcrunch.

« Les LinkedIn Stories sont un moyen unique pour les entreprises de renforcer leur stratégie digitale grâce à la production de contenus, l’amélioration de la communication et la création d’interactions avec les clients, salariés et prospects. Plus visuelles et dynamiques, les Stories permettent aux entreprises de rester connectées à leur audience et aux équipes marketing de communiquer de manière plus créative », a ajouté Ioana Erhan de son côté.

Actuellement, le réseau social ne compte pas moins de 600 millions d’utilisateurs dans le monde. Près de 20 millions de membres sont quant à eux inscrits en France. En outre, il aura donc fallu un an et demi avant que le média en question ne franchisse le pas et nous dévoile ses « Stories LinkedIn ».