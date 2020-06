Nintendo se concentre sur son switch

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, remet en cause ses efforts et ses ambitions dans le smartphone et souhaite les laisser de côté. Mais s’agit-il d’un abandon définitif du marché mobile ?

Étant donné que les efforts faites par le grand géant chinois n’ont pas produit leur fruit, l’entreprise Nitendo a décidé de laisser de côté ses ambitions sur les smartphones et se lancer de nouveau sur son Switch. L’entreprise Nintendo envisage dans ce cas de ralentir le développement de nouveaux jeux mobiles.

Pourquoi cet abandon du marché mobile ?

En fait, contrairement aux excellents résultats produits par Switch dernièrement, le marché mobile n’a pas beaucoup rapporté pour l’entreprise. Nintendo a déclaré en 2018, qu’il envisage de lancer deux à trois jeux sur OS mobile chaque année. Les responsables ont même soutenu qu’il s’agissait d’une aubaine et que leur gain pourrait aller jusqu’à un milliard de dollars par an comme celui de l’année précédente. Cependant, au mois de mai 2020, le président de l’entreprise Nintendo Shuntaro Furukawa a annoncé que : « Nintendo n’a plus autant la volonté de lancer des applications de jeux sur le marché du mobile. »