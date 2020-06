Batman Forever, Batman & Robin désavoués par la DCEU

Le DC Extended Universe va, selon toute vraisemblance, faire un retour sur Batman Forever et Batman & Robin alors que le Batman de Michael Keaton s’apprête à apparaître dans le film Flash.

Le DC Extended Universe va tenter de reconquérir Batman Forever et Batman & Robin. Ces deux films ont été réalisés par Joel Schumacher, à la suite de Batman Returns de Tim Burton. Les films Batman de Schumacher ont mené la franchise vers une direction très différente, troquant les sombres sensibilités de Burton pour quelque chose de plus campagnard et de plus civilisé. Après avoir joué Batman dans les deux épisodes de Burton, Michael Keaton a renoncé à revenir pour Batman Forever, invoquant son mécontentement à l’égard du scénario. Batman Forever et Batman & Robin ont tous deux été mal accueillis, ce qui a mis fin à la franchise avant que Christopher Nolan ne la redémarre avec sa trilogie the darkknight.

Des épisodes à revoir

Bien que les quatre premiers films de Batman soient généralement présentés ensemble, les tonalités disparates font qu’il est difficile pour les fans de croire que les films de Burton et Schumacher se situent dans la même continuité. En raison des approches très contrastées, il est presque plus facile de considérer la vision de chaque réalisateur comme une entité propre, plutôt que de faire fonctionner la série complète comme un tout collectif. Comme Keaton va rejouer Batman dans le film The Flash, Warner Bros va utiliser ce train de pensée à son avantage et y incorporer un retour en arrière.

Batman de Tim Burton sortait il y a 31 ans dans les salles américaines 🎂



On apprenait hier que Michael Keaton serait d'ailleurs en négociation pour remettre le costume du chevalier noir pour le film The Flash, prévu pour 2022 👀 pic.twitter.com/RD6KQwSogt — Rockyrama Crüe 🎟 (@Rockyramacrue) June 23, 2020

Selon The Wrap, le plan pour une apparition de Keaton dans le film Flash est de « ne pas tenir compte de ces deux dernières entrées (les batman de schumacher) et d’explorer ce que la version de Keaton en Batman a fait depuis la dernière fois que nous l’avons vu ». Cela signifie que dans le canon du DCEU, seuls Batman et Batman Returns seront considérés comme des canons, les entrées de Schumacher sont reconnectées.