iOS 14 : Apple emprunte les widgets d’Android et d’autres fonctionnalités

Parmi les grandes nouveautés annoncées par Apple pour l’iOS 14, il y a l’arrivée des widgets empruntés à Android et Google. Si vous voulez tout savoir sur leur fonctionnement, lisez ce qui suit !

Pour les besoins de ses différentes applications, Apple a décidé de créer des widgets. A l’instar d’Android, ceux-ci sont déclinés en différentes tailles et peuvent être redimensionnés en fonction des informations affichés sur l’écran ou des besoins de l’utilisateur. Il est possible d’y accéder en partant d’une galerie, pour piocher d’autres éléments à ajouter. Notons également l’arrivée du fameux widget « Smart Stack » qui offrirait automatiquement les widgets dont l’utilisateur aurait besoin selon l’heure et le planning de la journée par exemple. Smart Stack permettrait de passer d’un widget à un autre, à l’aide d’un simple balayage vers la droite ou la gauche.

iOS 14 lets you tap the back of your iPhone to launch apps and a whole lot more https://t.co/2Cn0oPfKCJ pic.twitter.com/HuJcSjYxmp