iOS 14 d’Apple : les nouvelles fonctionnalités logicielles

Lors de son keynote du 22 juin 2020, Apple a présenté le premier bêta d’iOS 14, disponible dès aujourd’hui pour les membres de l’Apple Developer Program. Le mois prochain, sa version bêta publique sera officialisée. Focus sur les nouvelles fonctionnalités logicielles.

Disponibles à l’automne, les nouvelles fonctionnalités logicielles d’iOS se traduiront par une mise à jour de l’iPhone. Pour étaler ce sujet aux développeurs et aux clients d’Apple, le responsable des logiciels de la firme multinationale américaine, Craig Federighi, a pris la parole lors de la WWDC (WorldWide Developers Conference). Ce rendez-vous annuel des développeurs, réalisé depuis l’Apple Park de Cupertino, a en effet permis de découvrir les nouveautés auxquelles il faut s’attendre de l’iOS 14.

App Library

Il s’agit d’une nouvelle bibliothèque d’applications qui les regroupera et les affichera d’une manière automatique et personnalisée. Organisées sur une seule page navigable à la verticale, les applications les plus utilisées seront toujours à portée de main de l’utilisateur sans qu’il n’entre dans les dossiers.

Widgets sur l’écran d’accueil

La fonctionnalité de la nouvelle page d’accueil est similaire à celle de l’interface de l’Apple Watch et des écrans tuilés des Windows Phone. Les widgets de l’iPhone pourront afficher les informations nécessaires et avoir des tailles différentes avant d’être intégrés à l’écran principal si besoin. À partir d’une seule icône, le Smart Stack facilitera la navigation entre eux tout en les présentant de manière dynamique en fonction des habitudes de l’utilisateur.

Siri

Il s’agit de l’assistant vocal d’Apple. Doté d’un nouveau design compact, il est accessible de manière discrète et fluide étant située au bas de l’écran. Par ailleurs, il permet d’obtenir des infos rapidement tout en s’adaptant au contexte de l’utilisateur. Avec plus de 25 milliards de requêtes par mois, il trouve des réponses issues du Web avant de les afficher comme des notifications à la bannière.

Translate

Cette nouvelle application de traduction introduite cette année sur l’iPhone offre la possibilité de traduire à la volée des messages vocaux dans 11 langues. Accessible sans réseau cellulaire ou WiFi, la prise en charge de la traduction est directement assurée par le terminal, protégeant ainsi les données personnelles des utilisateurs lorsqu’ils auront besoin de ce dictionnaire pratique pour les voyages à l’étranger. Désormais, l’allemand, l’anglais, l’arabe ou le russe sera donc plus ou moins compréhensible.

iMessage

On parle de la messagerie instantanée d’iOS qui tire ses propriétés des caractéristiques spécifiques de Slack. Il permettra aux utilisateurs d’en mentionner d’autres dans une discussion. Mis à part cette possibilité très plébiscitée par le public, la fonction de l’épingle d’une conversation et de l’ajout d’images dans des messages de groupe sera aussi à l’honneur de la version publique d’iOS 14. Sinon, on aura évidemment une bibliothèque de Memojis plus riche.