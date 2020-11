Stephen Lang jouera dans Thriller Old Man pour Lucky McKee

in

Stephen Lang revient aux thrillers d’horreur et s’éloigne un peu d’Avatar. L’acteur Don’t Breathe jouera dans un nouveau thriller Old Man de XYZ et AMP. Le film sera réalisé par Lucky McKee, avec un scénario écrit par Joel Veach. Marc Sentar sera la co-vedette du film. Stephen Lang […]

Le message Stephen Lang jouera dans Thriller Old Man For Lucky McKee est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet