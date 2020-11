« Certains clubs se tournent vers Marco Friedl »

Odlo HAUT BL ALLIANCE black - leaves on waist print SS19 taille: S

Lorsque les journées refroidissent et qu’il est important de rester au chaud et au sec, beaucoup se tournent vers les performances naturelles de la laine. Grâce aux nouveaux procédés, la laine brute et rugueuse qu’on ne voyait que sur les skieurs en télémark des années 80 est définitivement oubliée. À sa