Call of Duty: Cold War Cross Platform est-il?

Call of Duty Black Ops: Guerre froide n’est pas seulement la première nouvelle génération Appel du devoir title: c’est un Appel du devoir jeu qui sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC en même temps lors de sa sortie le 13 novembre. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour Appel du devoir les fans qui ne veulent pas passer à une plate-forme de nouvelle génération juste pour jouer à la dernière entrée de la franchise de tireurs à succès, la stratégie de sortie ambitieuse du jeu a à juste titre soulevé des questions sur l’étendue de ses capacités multiplateformes et cross-play.

La bonne nouvelle est que Call of Duty Black Ops: Guerre froide prend en charge les options multiplateformes telles que le jeu croisé et la progression croisée. En termes simples, vous pourrez jouer Guerre froide avec vos amis, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Comme indiqué sur le blog Activision, «une partie multijoueur entière (maximum de six) pourrait être composée de joueurs qui jouent au jeu sur les cinq plates-formes disponibles, y compris les consoles de génération suivante et actuelle ainsi que PC.» Cela devrait éliminer tout problème de jeu croisé et de génération croisé que vous pourriez avoir, en supposant que le système fonctionne comme prévu.

Quoi de plus impressionnant que Guerre froideLes options de jeu croisé sont ses capacités de progression croisée. Parce que votre profil et tous les éléments à débloquer dans Guerre froide sont liés à votre compte Activision plutôt qu’à une plate-forme spécifique, vous serez en mesure de suivre notre progression sur n’importe quel appareil sur lequel vous jouez. Donc, si vous démarrez le jeu sur PC et décidez de vous procurer une PS5 ou une Xbox Series X, tous vos déblocages vous y attendront lorsque vous achetez la version nouvelle génération du jeu.

Cela dit, Activision note sur son blog que «la progression ou l’identité dans le jeu peut exclure des éléments qui ne sont pas pris en charge par plusieurs plates-formes, tels que (mais sans s’y limiter) Appel du devoir Des packs de dotation ou des articles exclusifs à une plate-forme particulière. » Il n’est pas tout à fait clair combien de déblocables cette politique finira par affecter, mais vous voudrez garder un œil sur le contenu qui ne fera pas tout à fait le saut.

