Station spatiale internationale à 20 ans: d’anciens astronautes parlent de vivre et de travailler dans l’espace

le Station spatiale internationale (ISS) célèbre une étape importante, alors que le laboratoire en orbite atteint son 20e anniversaire de présence humaine continue.

Le 2 novembre 2000, le premier équipage, expédition 1 , est arrivé à l’ISS. L’astronaute de la NASA William Shepherd a été le premier commandant de la station spatiale, ouvrant la voie à 20 ans d’humains vivant et travaillant en orbite terrestre basse. Depuis cette première mission historique, le laboratoire en orbite est continuellement occupé par des humains.

Anciens astronautes Anna Fisher , Richard Linnehan, Jack Fischer et Barbara Morgan ont partagé leurs expériences de vie et de travail dans l’espace lors d’un panel organisé par Lynn Sherr pour Viking.TV le 9 octobre. Vous pouvez regarder le panel en ligne ici .

Les défis de la vie dans l’espace

La station spatiale est en orbite terrestre basse, ce qui signifie que les astronautes passent des mois microgravité . Cependant, l’apesanteur, ou gravité zéro, peut avoir des effets importants à court et à long terme sur les astronautes.

« Vous remarquez de grandes différences dans votre corps, en particulier vos muscles en termes d’atrophie de vos jambes [and] vous avez un changement de fluide qui se produit une fois que vous entrez dans un environnement micro-g ou zéro-g », a déclaré Linnehan lors de l’interview, expliquant comment le fluide dans le corps normalement maintenu par la gravité sur Terre se déplace vers le haut du torse d’un astronaute, poitrine et tête.

Linnehan a enregistré plus de 59 jours dans l’espace, dont six sorties dans l’espace totalisant 42 heures et 11 minutes. Il volé sur STS-123 , qui a livré le module logistique japonais et le manipulateur habile à usage spécial canadien, surnommé Dextre, à l’ISS en mars 2008.

« Tous ceux qui vont dans l’espace se sentent vraiment bouchés – ils ont un énorme rhume de tête pendant quelques jours », a déclaré Linnehan. Finalement, « vous arriverez à un certain type d’état stable, où votre corps s’adapte à cet environnement et vous vous sentirez mieux et vous pourrez alors vous occuper de vos tâches quotidiennes. »

Dans l’environnement de microgravité de la station spatiale, les astronautes flottent, donc «haut» et «bas» signifient des choses différentes que sur Terre. Morgan, qui a volé sur l’ISS en 2007 dans le cadre de Enseignant dans le programme spatial de la NASA , a décrit se sentir à l’envers pendant les deux premiers jours sur le laboratoire en orbite.

« Il n’y a ni haut ni bas dans l’espace », a déclaré Morgan. « Une fois que ton corps s’est habitué à [microgravity], là où se trouve ta tête. »

Cependant, pendant les deux premiers jours en orbite, Morgan a décrit se sentir tout le temps à l’envers et n’avoir aucun appétit – elle n’a mangé que de la soupe et bu pour rester hydratée, a-t-elle déclaré dans la vidéo. Ce n’est qu’à son quatrième jour dans l’espace qu’elle a finalement commencé à se sentir acclimatée à l’environnement de microgravité.

Fisher, qui était le première mère dans l’espace , a également rappelé des sentiments similaires de son temps en orbite, y compris se sentir malade les premiers jours et simplement essayer de rester orienté. Partout où ses pieds étaient, c’était le sol, et tout ce qui était au-dessus d’elle était le plafond, a déclaré Fisher dans la vidéo. L’expérience a été un «changement spectaculaire», a-t-il ajouté.

Les astronautes ont également tendance à subir des changements dans leurs papilles gustatives, de sorte que la nourriture a un goût plus fade, donc les aliments plus épicés sont préférés en orbite. La nourriture spatiale préférée de Morgan était le bœuf stroganoff, tandis que le reste de ses coéquipiers a vraiment apprécié le cocktail de crevettes, a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Une autre difficulté de vivre dans l’espace est le défi de aller aux toilettes en microgravité , que les astronautes comparaient à s’asseoir sur un aspirateur.

Cependant, la station spatiale a récemment amélioré son système de salle de bain. Fischer, qui a enregistré 136 jours dans l’espace avec deux sorties dans l’espace au cours de sa Mission 2017 à l’ISS , travaille pour Collins Aerospace, la société qui a développé le nouveau système de toilettes. Appelé le système universel de gestion des déchets, il a été lancé dans la station spatiale le 29 septembre.

le nouvel espace toilette est plus efficace, plus léger et plus petit que les anciens modèles. Fischer a expliqué qu’il est également conçu pour mieux accueillir les femmes astronautes et soutenir des équipages plus importants pour des missions de longue durée.

Impacts des vols spatiaux de longue durée

Construire le vol spatial avancé de la station spatiale en permettant missions plus longues Au cours des 20 ans d’histoire d’habitation humaine continue, la NASA a étudié comment la vie en microgravité affecte les astronautes en vue de missions avec équipage pour retourner sur la Lune et voyager un jour sur Mars ou au-delà.

On sait que les missions spatiales plus longues ont un impact sur le corps humain de diverses manières, notamment en provoquant des changements chez les astronautes. structure et fonction du cerveau , vision, cellules du muscle cardiaque et la diversité des bactéries dans l’intestin. Vivre et travailler en microgravité pendant de longues périodes peut également entraîner une perte de masse osseuse et musculaire.

« Nous essayons de mieux faire en sorte que le corps humain et le système humain fonctionnent jusqu’à Mars et retour », a déclaré Fischer dans la vidéo. « Sur une courte durée [space] vol en navette, vous pouvez probablement vous échapper sans faire un exercice résistant aux chocs et résistif, et revenir [to Earth] et vos os vont toujours bien. Si tu fais ça sur un vol de longue durée , vous reviendrez avec 20% de masse osseuse en moins. Nous sommes donc militants d’environ 2 à 2,5 heures de travail par jour, de suppléments de vitamine D et de compréhension des changements de vision. «

Les vols spatiaux de longue durée peuvent également être associés à un sentiment d’isolement en raison de la séparation prolongée de la famille et des amis. Apprendre à gérer cela en tant qu’astronautes peut être appliqué à des événements actuels sur Terre, tels que le commandes d’abris sur place au milieu de la pandémie COVID-19.

« Cela m’a appris à me concentrer sur ce qui était le plus important pour moi, par opposition à la routine quotidienne », a déclaré Fischer. « Si vous avez le contact constant avec les gens et le barrage constant de nouvelles et d’informations, vous pouvez l’utiliser presque comme une excuse parfois pour ne pas vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. »

