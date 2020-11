10 pires films de super-héros selon les tomates pourries

Qu’on aime ou qu’on déteste, les tomates pourries sont devenues de plus en plus importantes ces dernières années. De nos jours, il est courant pour les grands studios de vanter leurs scores et leurs cotes «Certified Fresh» dans les spots télévisés et les bandes-annonces, et si ce pourcentage très important est faible, il y a de fortes chances que le week-end d’ouverture le soit également.

Les fans de super-héros, en particulier, accordent une attention particulière à ces scores, et il n’est pas rare de voir des critiques se faire critiquer pour ne pas avoir donné à ces adaptations de bandes dessinées les critiques que ces mêmes fans voulaient! Cependant, il est difficile de critiquer les verdicts de quiconque a contribué aux chiffres lamentables que ces blockbusters ont établis dans les mondes de Marvel, DC et au-delà ont reçu.

Vous voyez, selon les critiques (et, plus précisément, Rotten Tomatoes), ce sont les pires films de super-héros de tous les temps. Il y a certainement des surprises ici, tandis que d’autres méritent leur place parmi les pires que le genre ait à offrir.

Avec des scores allant de 12% à 0% – oui, il y a un blockbuster que littéralement pas un seul critique n’a aimé – certains fans diront que ceux-ci méritaient mieux. Cependant, il y en a forcément beaucoup d’autres qui conviennent que ce sont vraiment les pires des pires …