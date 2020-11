PT a été refait dans Doom, toujours absolument terrifiant

Puisque personne sur PC n’a eu accès à PT, le teaser jouable pour Silent Hills depuis l’annulation de Hideo Kojima, les moddeurs ont répondu à la demande. La dernière version de PT pour embellir votre écran – en quelque sorte – est un mod de conversion totale de Doom qui capture le tout.

Nommé GZ PT, le mod transforme le jeu FPS en le cauchemar psychologique de la maison hantée du court jeu d’horreur de Kojima. Dans PT, vous avez effectué des tours d’un seul couloir au milieu de sons et de visions dérangeants, en effectuant de petites tâches et des énigmes qui ont déverrouillé la section suivante. Chaque étape, pour ainsi dire, est les mêmes couloirs redécorés, vous donnant plus d’indices sur la maison à qui il s’agit et entendez lentement parler de la famille qui y vivait. C’est un jeu d’horreur sombre, sordide et misérable, juste qu’il a été conçu comme le prélude de Silent Hills, une nouvelle colline silencieuse de hideo Kojima et Guillermo Del Toro.

Cette version d’Andrea Gori est presque plus effrayante, troquant le réalisme pour une esthétique 2.5D inconfortable. Comme son nom l’indique, cela se fait à l’aide de GZDoom, dont il a besoin pour fonctionner. Toutes les choses principales sont ici, du bébé qui pleure et des bavardages radio sans fin, au contenu morbide de l’évier, et au fantôme, Lisa, qui vous poursuit avec colère. Certaines énigmes, comme le moment où vous devez respirer dans un microphone, ont été remplacées par un schéma de contrôle plus conventionnel. La façon dont les textures et les ressources lo-fi transforment tout en distorsions pixélisées de près donne l’impression que l’endroit entier se transforme en un désordre flou en temps réel, une panne de Lynch au ralenti.

Parmi les vagues et les vagues de mods Doom, les conversions totales continuent d’être parmi les plus ambitieuses. En voici un basé sur Star Trek, ou un remake de Resident Evil 2, ou que diriez-vous de Doom 2 traversé Warhammer 40,000? Les options sont nombreuses.

Vous pouvez regarder une bande-annonce ci-dessous:

Si cela ne suffit pas, vous pouvez essayer PT en VR avec ce mod Half-Life: Alyx. Vous pouvez télécharger GZ PT pour vous-même sur la page Itch de Gori ici. Comme toujours, modifiez avec prudence.

