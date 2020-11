State of Origin, l’humble réponse de Luke Keary aux critiques d’Andrew Johns sur l’origine

La star de NSW Blues, Luke Keary, dit ne pas être offensé par l’appel du huitième immortel Andrew Johns à remettre le maillot n ° 6 à Cody Walker après avoir échoué dans le match d’ouverture de State of Origin.

Keary a eu une soirée médiocre par rapport à ses normes lors de ses débuts à Origin mercredi soir, alors qu’il avait du mal à laisser une impression sur l’attaque des Blues alors qu’ils tombaient dans un retour des Maroons 18-14.

Il y avait eu d’énormes conjectures entourant les Blues à la cinq huitième position avant le premier match, Cody Walker étant snobé en faveur de l’éternel Roosters sur-performant.

Mais une série d’erreurs et un manque de conviction dans les actions de fabrication de jeux ont conduit Johns à demander que Keary soit abandonné.

Luke Keary était au centre de la critique de Game One d’Andrew Johns. (Getty) (Getty)

« D’après ce que j’ai vu ce soir au cours des 15-20 dernières minutes, je pense que Cody Walker doit commencer, je pense qu’il doit arriver à cinq huitièmes », a déclaré Johns lors de l’émission d’après-match de Nine.

« Il apporte beaucoup de créativité. Je pensais que ce côté du terrain, le côté gauche défensivement, avait l’air très vulnérable à l’occasion.

« Cody aime jouer. Il aime mettre la main sur le ballon et créer. Je pensais qu’il y avait des moments dans cette seconde période où ils avaient joué rapidement les balles, et les moitiés ne se sont pas levées. »

Mais c’est l’humble réponse de Keary face aux médias jeudi qui a les Bleus en bonne place.

L’opportunité gagnante des Blues qui n’a jamais été

Le vainqueur du triple titre de premier ministre a déclaré qu’il n’y avait pas de rancune et comprend que l’équipe devance l’individu.

« Son opinion (de Johns) viendrait du bon endroit. Je sais à quel point il est passionné par NSW et l’équipe qui gagne », a déclaré Keary.

« Non, je ne suis pas offensé. Je ne pense pas que ce soit personnel du tout. C’est une question d’équipe et d’état. Et de gagner des matchs de football. Ce n’est pas une question d’individus et de jouer à des matchs.

« Joey est payé pour donner son opinion et il a droit à ça et je n’ai aucun contrôle là-dessus. »