Elsa Raven décédée à 91 ans

L’actrice du personnage Elsa Raven est décédée à l’âge de 91 ans, a confirmé son agent.

L’actrice vétéran – qui était surtout connue pour son rôle de la dame de « Save the Clock Tower » dans « Back to the Future » – est décédée à son domicile de Los Angeles mardi (04.11.20) à l’âge de 91 ans, son agent , David Schaul, a confirmé.

Elsa est née Elsa Rabinowitz en septembre 1929 et a commencé sa carrière sur scène avant de décrocher son premier rôle dans «The Honeymoon Killers» des années 1970.

Elle a ensuite décroché un certain nombre d’autres emplois dans le cinéma, notamment en tant qu’agent immobilier qui a vendu la maison dans « The Amityville Horror », la propriétaire de John Malkovich dans « In the Line of Fire », une mère qui a perdu son fils dans « Fearless », et Gertrude Stein dans «The Moderns».

Alors que beaucoup de ses scènes d’Ida Strauss dans « Titanic » ont été coupées, elle peut être vue dans le clip vidéo du thème du film, « My Heart Will Go On » de Céline Dion comme la moitié d’un couple plus âgé dans la cabine.

Et ce n’est pas tout car Elsa a également fait des apparitions régulières à la télévision, notamment en tant que Tugboat Tessie sur « General Hospital », Inga la femme de chambre suédoise sur « Amen », la mère de Vinnie Terranova, Carlotta sur « Wiseguy » et Lucille sur « Days of Our Lives ».

Son dernier rôle au cinéma est venu il y a près de 10 ans, quand elle a joué un personnage nommé Mme Harrison dans «Answers to Nothing».

Elsa – qui était une « fière » membre votante de l’Académie des arts et des sciences du cinéma – laisse dans le deuil sa belle-sœur, Lynne Rabinowitz, ainsi que 15 nièces et neveux.

Aucune date ou arrangement pour un service commémoratif n’a encore été annoncé par son représentant.

