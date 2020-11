Mikel Arteta nie que Pierre-Emerick Aubameyang lui ait manqué de respect après les commentaires de Roy Keane – .

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à The Independent qu’il ne pensait pas que Pierre-Emerick Aubameyang lui avait manqué de respect dimanche soir.

Les Gunners ont battu Manchester United 1-0 à Old Trafford dimanche, Aubameyang marquant le seul but du match depuis le point de penalty.

Après le match, Aubameyang a parlé de son manager et l’a appelé par son nom – Mikel – plutôt que par un nom plus formel et impersonnel.

7 ÉNORMES stades de football qui n’existent plus

mariée

729601

7 ÉNORMES stades de football qui n’existent plus

/static/uploads/2020/11/673774_t_1604510194.jpg

673774

centre

L’ancien héros de United, Roy Keane, avait quelque chose à dire à ce sujet, suggérant qu’Aubameyang avait manqué de respect en appelant Arteta par son prénom.

Keane estime que les joueurs devraient appeler leur manager par des noms tels que «boss» ou «gaffer», estimant que ces noms témoignent d’un niveau de respect approprié.

L’Irlandais pense qu’Aubameyang parlait de son manager comme s’ils étaient amis plutôt que d’avoir une division claire des pouvoirs entre eux, ce qu’il n’avait pas assez prévisible avec Sir Alex Ferguson.

Photo de Nick Potts – Piscine / Getty Images

Arteta a été interrogé sur les commentaires de Keane avant le match de ce soir avec Molde, et affirme qu’il n’y a aucun problème et Aubameyang ne lui a pas manqué de respect – même s’il comprenait le point de Keane, car c’était quelque chose dont il s’inquiétait dans le passé.

«On m’a dit que Roy en avait parlé, mais je ne le pense pas particulièrement. Je laisse le choix aux joueurs, certains m’appellent patron ou entraîneur, ça dépend », a déclaré Arteta.

«J’ai partagé un vestiaire avec certains d’entre eux, donc il y a eu ce changement, mais je ne ressens aucun manque de respect. Cependant, je comprends Roy et pourquoi il disait cela. C’est quelque chose qui était un peu préoccupant avant mon adhésion, mais pas maintenant. Les deux parties doivent comprendre le respect et gérer la relation de la bonne manière et les joueurs m’ont rendu la tâche très facile. En fin de compte, nous faisons partie de la même chose et cela n’a pas été quelque chose de difficile à gérer », a-t-il ajouté.

Photo de SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, «Au-delà du bord»: le manager de Southampton claque les «tacles brutaux» d’Aston Villa; quatre joueurs blessés

Partager : Tweet