Star Wars : Mark Hamill dévoile le destin de Luke Skywalker en n’étant pas devenu un Jedi

L’acteur de 68 ans a partagé son avis sur l’avenir de Luke Skywalker en tant que professeur s’il n’était pas devenu un chevalier Jedi.

Star Wars continue de faire la une dans les réseaux sociaux. Ce mercredi, Mark Hamill, l’acteur principal qui jouait le rôle de Luke Skywalker a parlé des propos de la série sur Twitter. Il a affirmé sur sa page que ce dernier aurait été enseignant dans une autre tournure. Sa destinée pour devenir Jedi était déjà écrite depuis l’épisode « Les Derniers Jedi », en 2017. Mais dans sa déclaration, l’acteur confirme une légère discontinuité dans les scénarios. Il veut se montrer plus juste en dévoilant son point de vue sur une autre suite de la série, notamment sur Luke Skywalker.

Mark Hamill est bien placé pour donner son avis sur ce personnage vu qu’il a consacré toute son existence dans sa peau. D’après lui, Luke a failli renoncer à la formation de chevalier Jedi, suite à l’échec de Ben Solo. Par son côté obscur, ce dernier a fait des instructions de son maître des armes pour aboutir à ses fins. Déçu, Luke a rejeté la faute sur lui-même. Mais quelque temps après, il s’en est rendu compte de sa vraie erreur : « d’avoir laissé tomber ». Dans l’épisode « Le Retour du Jedi », il a utilisé le sabre laser bleu de son père Dark Vador pour confronter Kylo Ren. Cette confrontation a produit une révélation dans la vision des choses de Luke. En tant qu’enseignant, il a également beaucoup appris sur lui. Pour Hamill, être professeur lui était plus approprié qu’être chevalier Jedi.

À la suite d’une question posée par un grand fan de la série, Hamill a fermement répondu que la voie de Luke serait pertinemment tracée dans l’enseignement dans une autre version de l’histoire. Quelques minutes après, des milliers de fans ont réagi. Ces derniers ont tous affirmé que Mark Hamill est le seul qui puisse jouer le rôle de Luke Skywalker à merveille. Le public a également sollicité une suite de la série avec une emprise plus ou moins pertinente d’un Skywalker. Certainement, Star Wars va connaître prochainement une grande modification de l’histoire à cause du retrait de tous les Skywalker. Toutefois, on ne peut pas imaginer un refus de destinée de la part de Luke dans les prochains épisodes. En suivant la logique et la version d’Hamill, le personnage préféré des fans pourrait se convertir dans l’enseignement tout en restant un Jedi.

Bit of a silly question for @HamillHimself. What would Luke be doing as a proffession if he didnt become a jedi knight, BUT left that desert planet whose name escapes me at the moment?