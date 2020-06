Pokemon : une première partie du Pass d’extension est enfin disponible sur Nitendo Switch

Le pass d’extension de Pokemon est enfin disponible le mercredi 17 juin. Les fans peuvent enfin se remettre au jeu et rallumer leur switch. C’est parti pour la découverte des deux nouvelles zones.

Un retour tant attendu des Pokémon première génération

Bonne nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch, la Pokémon Company vient d’annoncer le projet pour la franchise à court et long terme. Pokémon refait surface sur Nintendo switch avec la sortie du Pass d’extension qui rassemble deux extensions. Il s’agit du Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Si vous êtes amateurs de jeu sur la pousse, le pass d’extension est également disponible sur iOS et Android.

Pokémon débarque enfin avec un nouveau spin-off. Comme prévu, l’aventure Pokémon continue avec les équipes de Bandai Namco Studios. Mais de nouvelles histoires, de nouveaux Pokémon et de nouvelles terres sauvages sont aussi au rendez-vous.

Explorez Isolarmure

Au cours de cette aventure, les Pokémon seront dans une nouvelle zone luxuriante. Vous verrez de nouveaux dresseurs et arènes dans une nouvelle île gigantesque, avec le retour de certains Pokémon légendaire et l’arrivé de nouveaux Pokémon. L’île solitaire de l’Armure comprend des terres sauvages à part entière offrant tout de même un joli divers paysage. Les forêts, les grottes, le désert, les marais, vous offrent un idéal aperçu du jeu vidéo. De nouveaux rivaux s’installent et on rencontre également Mustar, l’ancien maître de la région de Galar.

Le New Pokémon Snap

Le New Pokémon snap, un jeu de tir à la première personne et un jeu vidéo de simulation, vient aussi d’être annoncé par Tsynekazu Ishihara, le président de The Pokémon Company. Dans ce jeu, vous êtes amené à photographier des Pokémon dans un paysage paradisiaque. Vous parcourez la forêt, la plage avec des sables dorés, remplies de Pokémon. La partie amusante, c’est de lancer des pommes aux Pokémon pour attirer leur attention assez longtemps afin d’avoir un meilleur cliché de leur visage. En plus de ça, le jeu est gratuit.