Retour de Pokémon Snap ? Nouvelle version sur Nintendo Switch

Le pokéman Snap, un jeu de la série Pokemon, a vu le jour en l’an 2000 sur Nintendo 64. Après une longue attente, le jeu va faire son retour. Et qui plus est sera plus meilleur qu’avant.

Sur Twitter, le 17 juin dernier, Nintendo a affirmé par son compte officiel la rentrée de Pokemon Snap. Une nouvelle version qui a été inspirée de sa version antérieure sur Nintendo 64. Cette dernière version n’est pas tout simplement un remake. Son créateur garantit une aventure dans de nouveaux horizons.

Un indice pour la date de sortie

La date de sortie est encore inconnue, mais le studio va dévoiler sur Nintendo Switch une bande-annonce intitulée « New Pokémon Snap ». Par ailleurs, le jeu est développé par Bandai Namco Entertainment.

L’objectif est comme dans le jeu d’origine sur Nintendo 64. Le joueur dispose d’un « Pokémon Photodex » qu’il doit compléter à l’aide des photos. Il va être un photographe « Pokémon ». Donc, il va avoir à sa disposition un Pokédex version album photo.

L’objectif de New Pokémon Snap

À la différence de Pokémon Snap, le New Pokéman Snap va se surpasser question biodiversité. Le joueur va être téléporté sur des îles paradisiaques très variées. Iles où vivent des Pokémons loin de la civilisation humaine. Le joueur dispose d’un gameplay en « rail shooter » pour prendre en photo ces Pokémons. En effet, Nintendo affirme dans un communiqué relayé par le site américain The Verge que New Pokémon Snap est un jeu d’aventure incontournable pour les fans. Il prétend du jamais vu sur les comportements des Pokémon qu’il ne faut pas rater à capturer. Un voyage inédit attend donc le joueur dans divers endroits tel que sur la plage et dans les jungles.

Un surplus de plaisir par rapport à la version antérieure