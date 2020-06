DC FanDome : Warner Bros Entertainment dévoile ses programmes en mois d’août

En partenariat avec Warner Bros, les fans de comics peuvent se réjouir grâce à la première convention DC en ligne que DC FanDome organisera le mois d’Août prochain.

DC FanDome a le plaisir de présenter son premier évènement en ligne pour les fans des supers-héros cette année. L’évènement est fait pour célébrer le passé, le présent et le futur de DC avec des panels et des annonces inédites qui concernent les Warner Bros Pictures, Warner Bros Games, Warner Bros television, Warner Bros Animation et DC Entertainment. Ne manquez pas cette fameuse date de 22 Août prochain à 19h (heure France), une grande opportunité où vous pourrez assister pendant 24 heures des conférences et des rencontres sans pourtant quitter votre maison.

Les créateurs des blockbusters répondront à vos questions

Cette assemblée virtuelle semble très intéressante pour les fans de DC. Plusieurs découvertes seront exposées durant cette journée, mais le plus impressionnant de tout cela c’est que les créateurs et les acteurs des blockbusters comme Batman, Aquaman, Teen Titans GO !, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Stargirl, The Flash, Titans, Harley Quinn, Zack Snyder’s Jusctice League, Lucifer, Doom Patrol, Shazam, Pennyworth, Supergirl, The Suicide Squad, etc. Ils répondront à toutes vos questions.

Hall of Heroes fera découvrir plein de choses pendant ce jour de 22 Août

Le centre de cet évènement sera appelé le Hall of Heroes, qui veut dire que des programmes spéciaux, des révélations sur les séries, sur les films et sur les jeux vidéos seront trouvés. De plus, les fans connaitront l’avenir des personnages, et selon les organisateurs, des images exclusives de productions télévisuelles et cinématographiques seront présentés.