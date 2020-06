Star Wars: Empire contre-attaque Les affiches du 40e anniversaire sont disponibles dès maintenant

Star Wars: l’Empire contre-attaque fête ses 40 ans cette année, et pour aider à célébrer, l’artiste Matt Ferguson a créé de nouvelles affiches pour le film. Les deux présentent Darth Vader à l’avant et au centre, entourés d’AT-AT et de TIE Fighters, et de toutes sortes de choses et de petits joyaux cachés. L’affrontement épique dans la chambre de congélation de carbone entre Luke et Vader est également illustré. le Empire contre-attaque L’affiche anniversaire est également disponible dans une édition japonaise. Les deux sont des éditions chronométrées, donc les fans n’ont pas besoin de paniquer. Vous avez jusqu’au dimanche 21 juin à 23 h 59 HNE pour acheter une affiche au prix de 65 $ ou un lot à 125 $. Vérifiez-les tous les deux ci-dessous et que la Force soit avec vous.

Star Wars: Empire contre-attaque

« Ce mercredi, nous célébrons le 40e anniversaire de l’Empire contre-attaque avec l’image époustouflante de Matt Ferguson qui a circulé dans tous les cercles officiels et de fans pour Star Wars!

L’image sous licence officielle de Matt Ferguson pour le 40e anniversaire de The Empire Strikes Back a étonné les fans de Star Wars depuis son dévoilement plus tôt en mai et a été conçue comme une affiche de film officielle pour le 40e anniversaire de notre film Star Wars préféré. L’image de Matt est un bonheur symétrique de Star Wars, prenant des éléments de ses précédents tirages de Star Wars pour créer une vision vraiment moderne d’un film classique. En utilisant certaines des palettes de couleurs primaires tout au long du film, l’image de Matt présente la menace imminente de Dark Vador, ainsi qu’une pièce maîtresse mettant en vedette le choc climatique de Luke! Nous aimerions également mentionner que nous travaillons peut-être à apporter l’affiche de Matt à un autre support dans les mois à venir, alors gardez ce troisième œil ouvert pour plus de nouvelles!





L’imprimé de Matt, aux côtés de variantes limitées, sera disponible sous forme d’édition chronométrée du mercredi (6/17) @ 12 PM ET au dimanche (6/21) @ 11:59 PM ET sur notre page d’accueil, Bottleneckgallery.com!

L’œuvre est publiée en collaboration avec Acme Archives, le licencié officiel de Star Wars. «

