Star Wars Jedi: Fallen Order ajoute un nouveau jeu et une mise à jour gratuite

Star Wars Jedi: Fallen Order les joueurs ont enfin quelque chose de plus à attendre après avoir terminé l’aventure solo du jeu. Grâce à une nouvelle mise à jour gratuite juste à temps pour le 4 mai 2020, un nouveau mode Game Plus ainsi qu’une série de bonus supplémentaires ont été ajoutés au jeu.

Le mode New Game Plus est appelé New Journey +, et il permet aux joueurs qui ont terminé tout ce que le jeu principal a à offrir de recommencer avec toutes leurs capacités et gains de la manche précédente. Tous les cosmétiques seront disponibles ainsi que les améliorations et l’esthétique du sabre laser seront également à gagner.

En plus de l’option New Journey +, l’entraînement à la méditation a beaucoup à offrir aux joueurs en ce qui concerne le moyen de traverser des vagues d’ennemis encore et encore, comme un véritable mode Horde. Il existe également un moyen de créer des défis personnalisés, y compris qui est du côté de Cal Kestis ainsi que les ennemis contre lesquels il affrontera. L’éditeur de défi est, en fait, assez robuste, et vous pouvez également déplacer les ennemis en fonction de leur position sur le terrain.

En plus des nouveaux modes de jeu, les joueurs obtiennent un nouveau costume spécial: la tenue d’Inquisiteur de Cal, avec une palette de couleurs inspirée de l’Empire ainsi qu’un sabre laser rouge pour l’accompagner. BD-1 obtient également une nouvelle peau pour correspondre. Ces ajouts sympas devraient être une raison suffisante pour tout Guerres des étoiles fan célébrant le 4 mai (que le quatrième soit avec vous!) pour revenir dans le jeu et y passer du temps, ou au moins trouver tous les autres secrets qu’ils ont pu manquer lors de leur première partie.

Pour le reste d’entre vous Guerres des étoiles fans là-bas, assurez-vous de prendre tous les œufs de Pâques frais cachés dans Star Wars Jedi: Fallen Order. C’est vraiment un jeu pour les fans hardcore.

