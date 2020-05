Critique de livre – Skein Island par Aliya Whiteley

Michelle Herbert examine Skein Island par Aliya Whiteley…

La mère de Marianne l’a abandonnée, elle et son père, à l’âge de 16 ans après un voyage sur l’île de Skein. Le roman commence 11 ans après cet événement, et Marianne est maintenant mariée à David, qui semble ennuyeux et prévisible. Bien que David se considère comme le plus fort dans leur relation. Marianne a une vie très normale, elle travaille dans une bibliothèque et se plonge dans des histoires. La vie de Marianne est alors brusquement changée lorsqu’elle reçoit une invitation non sollicitée à Skein Island et est ensuite attaquée lors de la fermeture de la bibliothèque pour la nuit.

Marianne décide alors de partir pour l’île de Skein pour la sécurité relative d’une île où aucun homme n’est autorisé. Skein Island est une retraite pour les femmes, où le seul coût du séjour est d’écrire une déclaration sur leur passé. Une fois Marianne arrivée, elle est placée dans un bungalow avec deux autres femmes, Kay et Rebecca qui ne pourraient pas être plus différentes l’une de l’autre. Kay parle beaucoup, où Rebecca est plus considérée.

Le livre bascule entre Marianne sur l’île, essayant de découvrir la vérité sur la disparition de sa mère, tandis que David reste à la maison en se demandant pourquoi Marianne n’a pas agi comme il pensait qu’elle aurait dû. David croit qu’il devrait être responsable de Marianne, car il est l’homme de la relation et que son rôle est celui de protecteur. David a des pensées très simplifiées sur ce qu’il pense qu’une femme devrait être. Leurs vies sont intimement liées, mais leurs histoires ne vont plus dans la même direction.

Le père de Marianne devient également un acteur de cette histoire; il passe la plupart de son temps dans son pub local, jouant à un jeu réservé aux hommes. Le jeu contient quatre cubes colorés, qui correspondent également aux couleurs vues sur l’île de Skein. Ces couleurs sont des symboles de quatre types d’hommes différents: rouge = héros, bleu = méchants, jaune = compagnons et vert = sages (sages). David et le père de Marianne se connectent une fois que David est initié au jeu.

Marianne est dans sa propre quête alors qu’elle approfondit l’histoire de l’île de Skein et cherche à savoir comment cela se rapporte à ce qui est arrivé à sa mère. Cela se transforme en David devenant le héros qu’il a toujours pensé qu’il devrait être, en tant que protecteur des femmes. Marianne, en tant que grande lectrice d’histoires, sait que le changement doit se produire, elle se rend compte que le récit doit changer pour que les femmes deviennent proactives, plutôt que de continuer à être les prix et les biens des histoires masculines.

Île Skein est un récit féministe qui peut être difficile à avaler, non pas parce que le livre est difficile à lire, mais parce qu’il est si bien écrit qu’il vous frappe au visage avec sa vérité. Il se concentre sur le pouvoir des histoires et sur ce que signifie réellement prendre en charge les vôtres. C’est une histoire contenue qui fait écho dans notre monde, avec des héros et des méchants qui sont toujours des hommes. Les jeunes garçons apprennent que leurs histoires sont plus importantes que celles des filles et des femmes. Il y a tellement d’histoire dans ce roman, ce qui est surprenant pour un livre de moins de 300 pages, et c’est certainement quelque chose qui vaudra la peine d’être relu.

Michelle Herbert