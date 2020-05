Selon Comin Seinfeld, des comédiens dans des voitures prennent un café – / Film

Jerry Seinfeld a un nouveau stand-up spécial Netflix ce mois-ci, mais il n’a pas exactement baissé toutes ces années. Dans ses temps libres, Seinfeld a fait Comédiens dans les voitures, prendre un café, dans lequel il se promène avec d’autres bandes dessinées et tire la brise. Croyez-le ou non, Comédiens existe depuis 11 saisons, et selon Seinfeld, il n’y aura probablement pas de saison 12.

Je suis plus que surpris que Comédiens dans les voitures, prendre un café existe depuis 11 saisons, mais c’est le cas. Et c’est plus que suffisant pour M. Jerry Seinfeld, qui semble s’être lassé de toute cette affaire. Lors d’une conférence de presse pour son prochain spécial Netflix 23 heures à Tuer, Seinfeld a déclaré à Deadline: « Nous n’avons rien prévu avec[[Comédiens dans les voitures café]. J’ai l’impression d’avoir fait cette tournée… Je sais qu’ils ont l’air très décontractés et faciles mais ils sont en fait beaucoup de travail à faire, le montage est très intense et je ne sais pas, j’ai l’impression d’avoir peut-être fait cette exploration à ce point. »

Lancée en 2012, les neuf premières saisons de Comédiens dans les voitures, prendre un café a couru sur Crackle avant de passer à Netflix pour la saison 10. La saison 11 est tombée sur Netflix en juillet 2019. Au fil des ans, les invités comprenaient Julia Louis-Dreyfus, Jim Carrey, Will Ferrell, Kristen Wiig, Eddie Murphy, Barack Obama et bien d’autres, beaucoup plus. Il y a un total de 84 épisodes.

Tandis que Comédiens pourrait avoir suivi son cours, Seinfeld a l’intention de revenir à plus de performances en direct – une fois que nous aurons dépassé notre situation actuelle, bien sûr. « Il s’agit vraiment d’obséder principalement sur l’art et le moment de créer quelque chose de génial mais qui n’est pas nécessairement lié à un accord ou à une production, à un réseau et à toutes ces autres choses auxquelles vous pensez avec le showbusiness », a déclaré le comédien. «Maintenant, je sens que je veux juste être sur une scène, peu m’importe où, je me fiche de la taille de la salle, c’est juste profiter de ce moment et ça n’a pas besoin d’être grand ou entreprise de show-business conventionnelle.

23 heures pour tuer lance sur Netflix Le 5 mai.

