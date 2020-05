The Mandalorian Saison 2: Robert Rodriguez et Peyton Reed se mettent en scène

Ils Aiment Disney +’s Le Mandalorien ont toutes les raisons du monde d’être enthousiasmés par l’avenir du live-action Guerres des étoiles retombées. Créateur et showrunner de la série Jon Favreau (Le roi Lion) est de retour à la barre lorsque la série revient sur le service de streaming en octobre, avec EP Dave Filoni retour à la barre des épisodes de la série et de graves rumeurs selon lesquelles Rosario Dawson rejoindrait la deuxième saison dans le rôle de The Clone Wars fav Ahsoka Tano. En plus de cela, des rapports ont révélé que les travaux sur la troisième saison étaient déjà en cours, six mois avant le retour de la deuxième saison de la série.

Ce qui nous a amenés à cette année Guerres des étoiles Day (« Que le quatrième soit avec vous »), qui a fini par offrir aux fans bien plus que les nouvelles docuseries de 8 épisodes Disney Gallery: Le Mandalorien. Que diriez-vous de la confirmation des administrateurs Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel, Grindhouse: Planet Terror) et Peyton Reed (Ant-Man et la guêpe) qu’ils seront membres de l’équipe dirigeante de la deuxième saison? Voici un aperçu de leurs messages d’annonce ci-dessous, avec Rodriguez amenant un ami familier.

Entre les événements de Le retour des Jedi et Le réveil de la force, showrunner Favreau et Dave Filoni(The Clone Wars) Le Mandalorien a lieu après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre et suit un tireur isolé dans les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République. Disney + Le Mandalorien étoiles Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Ming-Na Wen, Carl Weathers, Emily Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog, Taika Waititi, Bill Burr, et Mark Boone Jr. étoile.

