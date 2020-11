Star Trek Discovery Saison 4 commence la production – / Film

Suite à son renouvellement le mois dernier, Star Trek: Découverte va directement à la vitesse de la chaîne pour la production de sa quatrième saison à venir. Production sur Star Trek: Découverte la saison 4 a officiellement commencé, a annoncé le co-showrunner Michelle Paradise, qui produit la série de science-fiction à succès avec Alex Kurtzman.

Star Trek: Découverte vient tout juste de commencer à diffuser sa troisième saison, avec l’épisode 3.04 «Forget Me Not» prévu pour la première demain sur CBS All Access, mais le dernier randonnée tranche continuera ses aventures dans la dernière frontière avec la saison 4. Après que la série ait réussi à obtenir un renouvellement anticipé le mois dernier, Paradise s’est adressé à Twitter pour annoncer que la production avait commencé le Star Trek: Découverte saison 4.

Star Trek: Découverte a eu lieu à l’origine une décennie avant les événements de Star Trek: la série originale, suite aux voyages de l’USS Discovery alors qu’ils «rencontrer de nouveaux mondes et civilisations, plonger dans des thèmes familiers et développer un incident dont on a parlé dans l’univers de la franchise, mais jamais complètement exploré. Cela a changé avec la saison en cours, qui a vu l’équipage projeté dans un avenir lointain.

Kurtzman et Paradise sont co-showrunners et producteurs exécutifs Star Trek: Découverte avec Heather Kadin, Jenny Lumet, Frank Siracusa, John Weber, Olatunde Osunsanmi, Rod Roddenberry et Trevor Roth. Les deux premières saisons de Star Trek: Découverte sont désormais disponibles en streaming sur CBS All Access, ainsi que de nouveaux épisodes de la saison 3. La saison 3 en cours présente également les premiers personnages non binaires et transgenres de l’histoire de la franchise, joués par le nouveau venu Blu del Barrio et L’OA star Ian Alexander.

