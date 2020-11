Certains fans d’Arsenal supplient Arteta de libérer un joueur de 27 millions de livres sterling – .

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Si l’on en croit les rumeurs, William Saliba en a « marre » d’Arsenal – et vous ne pouvez pas vraiment lui en vouloir.

Le joueur de 19 ans a rejoint les Gunners pour 27 millions de livres il y a 15 mois, mais ne regarde nulle part les plans de Mikel Arteta cette saison, après être retourné dans le nord de Londres l’été dernier à la suite d’une période de prêt en France le trimestre dernier.

Le patron d’Arsenal ne l’a même pas inclus dans l’équipe de la Ligue Europa et la semaine dernière, l’Espagnol a exprimé ses regrets et sa peine de l’avoir laissé de côté.

Selon le média français But Football, Saliba, qui n’a pas encore fait ses débuts en compétition pour le club, est de plus en plus frustré par son manque d’opportunités pour les seniors et veut partir en prêt en janvier.

Jusqu’à présent, le jeune défenseur central a été limité aux matchs des moins de 23 ans sous Steve Bould.

Il est toutefois éligible pour jouer en Premier League et certains fans d’Arsenal verront Arteta commencer à l’utiliser au niveau national. Voici comment ils ont réagi au rapport de son pays natal:

Je te dis … si l’homme ne joue pas, il partira. Il y aura BEAUCOUP d’options parmi lesquelles choisir – eo ✍🏼 (@_GeoGunner) 4 novembre 2020

Les gens oublient qu’il est éligible pour jouer dans le PL. Avec la situation qu’il a eue la saison dernière, c’était une sage décision de le soulager lentement plutôt que de le jeter. S’il ne part pas en prêt, il jouera régulièrement à partir de janvier. . – arsenal-connect (@ arsenalconnect1) 4 novembre 2020

Je ne comprends pas pourquoi il est mis à l’écart. Cet enfant, selon diverses sources, est autant un talent que Magalhaes et Magalhaes le tue. – Mansa (@ThabangMoussa) 4 novembre 2020

C’est honnêtement étrange qu’il ne fasse même pas le ben h dans certains de ces jeux – Noma Mabandla (@Norma_ott) 4 novembre 2020

Bien sûr, il en a marre et donc il devrait l’être. Cela a été une gestion terrible de la part de l’arsenal, mais je pense que sa situation est très légèrement explosée. À son âge, il a besoin de départs cohérents, un prêt est le meilleur pour toutes les parties – J (@ J_Futbol1) 4 novembre 2020

Non, ce n’est pas ça. @Arsenal lui donne des chances ffs. Sa situation a été si mal gérée. – SwarnyGooner 🔴⚪ (@GoonerSwarny) 4 novembre 2020

Vraiment, un prêt ne serait pas une mauvaise idée.

La situation de l’arrière central d’Arsenal devrait s’améliorer considérablement au cours des prochaines semaines, alors que les absents de longue date Calum Chambers et Pablo Mari reprennent l’entraînement complet.

Et avec Gabriel, David Luiz, Rob Holding et Shkodran Mustafi déjà en avance sur Saliba dans l’ordre hiérarchique, cela n’a aucun sens pour Arteta de garder l’adolescent dans le nord de Londres au-delà de janvier s’il n’a aucune utilité pour lui.

