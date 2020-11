Le Werder Bremen refuse l’approbation de Marco Friedl pour l’équipe ÖFB

Après que le défenseur de l’équipe Stefan Posch, blessé à la cheville lundi, ait fait une pause d’environ deux semaines, le patron de l’équipe Franco Foda devra également faire sans Marco Friedl.

Encore Botteur rapports, Werder Brême a refusé à tous les joueurs nationaux leurs voyages à l’étranger. Seul le gardien Jiri Pavlenka est autorisé à jouer pour la République tchèque – car le match se déroule à Leipzig.

En octobre, la FIFA a modifié les règles régissant l’obligation de stationner d’ici la fin de l’année. En conséquence, les clubs ne sont pas tenus de renoncer à leurs joueurs nationaux si « une quarantaine obligatoire ou un isolement automatique d’au moins cinq jours » doit être observé sur le site du club ou sur le lieu du match international ou s’il existe « une restriction de voyage » pour l’une de ces villes.

Le patron de l’équipe Franco Foda annoncera la composition des matches internationaux contre le Luxembourg (11.11.) Et des matchs de la Ligue des Nations contre l’Irlande du Nord et la Norvège les 15 et 18 novembre dans les prochains jours.

Friedl et Posch devraient définitivement manquer.