Britney Spears veut que son père quitte la tutelle

2020-11-05

Britney Spears a déposé des documents judiciaires demandant que son père, Jamie Spears, soit dépouillé de son rôle de co-conservateur de ses affaires.

Britney Spears a demandé à un juge de retirer complètement son père de sa tutelle.

L’avocat du hitmaker « toxique » a déposé de nouveaux documents il y a quelques jours demandant au tribunal de retirer Jamie Spears de son poste de co-conservateur de sa succession et elle souhaite à la place que la Bessemer Trust Company, qui occupe actuellement conjointement le rôle, devienne la seule conservatrice de ses finances.

Les documents judiciaires ont expliqué que la star de 38 ans – qui avait quelqu’un d’autre aux commandes de ses affaires personnelles et financières depuis 2008 – avait été informée que sa société de gestion d’entreprise, Tristar Sports and Entertainment Group, avait démissionné de sa représentation le 28 octobre et a affirmé que Jamie avait ensuite embauché Michael Kane de Miller Kaplan pour prendre le relais sans lui dire ni lui donner la chance d’interviewer, revoir les conditions de son embauche ou envisager des alternatives, rapporte TMZ.

Britney est préoccupée par le nouveau rendez-vous car elle craint que l’objectif de Jamie était de «présenter un nouveau gardien qui, certes, a une relation de travail majeure avec [Jamie’s] l’équipe juridique « et pense qu’il l’a fait dans le cadre de sa tentative de » conserver le contrôle fonctionnel total de ses actifs, livres et registres. »

La demande de destitution de Jamie en tant que conservateur sera discutée lors d’une audition le 10 novembre.

La chanteuse de « Gimme More » avait demandé plus tôt cette année que Jamie soit démis de ses fonctions de seul conservateur de ses affaires, mais était bien de le garder en tant que co-conservateur, mais elle souhaite maintenant que son implication soit complètement supprimée.

Pendant ce temps, Britney a récemment reçu le feu vert pour élargir son équipe juridique au milieu de sa bataille de tutelle.

Bien que le hitmaker ‘Oups! … I Did It Again’ était absent de sa dernière audience ce mois-ci, sa mère, Lynne Spears, son avocat, Samuel Ingham, et son père étaient tous présents à la réunion.

Auparavant, Jamie s’était opposée à la demande de Britney d’agrandir son équipe, affirmant que cela coûterait trop cher.

En réponse, l’avocat de Britney a déclaré: «Les objectifs de James sont soit de faire de l’obstruction à la nomination d’un fiduciaire d’entreprise indéfiniment, soit de dominer lui-même l’ensemble du processus, y compris la sélection du fiduciaire.

« La seule façon de s’assurer que la voix de Britney est entendue sera qu’elle dispose d’un avocat qualifié en litige afin de la placer sur un pied d’égalité avec James. »

