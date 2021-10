Squid Game : les figurines Funko Pop arrivent avec 5 joueurs et 3 gardiens

Les joueurs et les gardes masqués de Squid Game reçoivent leur propre ligne de Funko Pop. Sorti en septembre, Squid Game est rapidement devenu un phénomène mondial et l’une des séries Netflix les plus populaires de tous les temps. Écrit et réalisé par Hwang Dong-hyuk, le thriller de survie se concentre sur le concours mortel qui implique 456 personnes de tous horizons, qui deviennent des joueurs dans une série de jeux d’enfants pour gagner le prix ultime en espèces.

Avec Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Gong Yoo, Lee Byung-hun et HoYeon Jung, Squid Game s’est imposé comme un phénomène de la culture pop. Récemment, les ventes de costumes d’Halloween Squid Game ont grimpé en flèche, Squid Game a été parodié sur SNL, et les fans de la série se sont emparés des réseaux sociaux pour poster des reconstitutions de Squid Game. En 9 épisodes choquants et visuellement séduisants, Squid Game met en scène des joueurs qui, sous la surveillance de gardes masqués, tentent de survivre à six jeux d’enfance bien connus, au prix de leur vie avec entre autres 1, 2, 3 soleil, e tir à la corde et les billes.

Des Funko Pop inspirées de Squid Game ont été dévoilées et comprennent les joueurs 456, 218, 001, 067 et 199, ainsi que deux gardes masqués différents. Disponible en précommande sur Amazon à partir du 22 octobre outre-Atlantique, la collection Squid Game sera disponible dans tous les points de vente Funko début 2022. Avec le joueur 456 (Seong Gi-Hun), tenant un biscuit dalgona, le joueur 218 (Cho Sang-Woo), portant une veste du jeu Glass Bridge, et le joueur 199 (Abdul Ali) serrant un sac de billes, les Funko Pops Squid Game font passer la série au niveau supérieur. Découvrez-les ci-dessous :

Get in the 'Squid Game' (without risking your life!) with these new Funko Pops. EW has your exclusive first look at the new line of figures based on the popular Netflix show. https://t.co/SFST9xNY86 — Entertainment Weekly (@EW) October 22, 2021

En plus des joueurs préférés des téléspectateurs de Squid Game, Funko a annoncé que les amateurs de Squid Game peuvent également posséder un soldat au masque triangle, disponible exclusivement chez Funko, et un manager à masque carré. Bien entendu, l’annonce des Funko Pops Squid Game arrive au plus fort de la popularité de la série. Récemment, Netflix a révélé que Squid Game avait atteint près de 2 milliards de minutes d’audience, et la série ne montre aucun signe de ralentissement.

Toujours en tête des classements Netflix, Squid Game a inspiré des produits dérivés, des défis TikTok et des sets de cuisson de biscuits dalgona. En effet, Squid Game continue de susciter l’intérêt des téléspectateurs en étant bien plus qu’une série sur les jeux de survie. Maintenant, Funko et Squid Game ont uni leurs forces pour créer une collection qui est un must pour tout vrai fan. Pour l’instant, il reste à voir si l’un des acteurs originaux reprendra son rôle dans la saison 2 de Squid Game.