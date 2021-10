Netflix : 3 séries à ne pas manquer si vous aimez Squid Game

Squid Game, la célèbre production coréenne la plus regardée de l’histoire de la plate-forme Netflix, est devenu le dernier phénomène mondial qui a attiré des millions de fans à travers le monde. Alors que les doigts se croisent pour une deuxième saison, il existe trois séries sur le même thème qui permettront de raccourcir l’attente.

Ces dernières années, les séries non anglophones diffusées par la célèbre plateforme Netflix ont commencé à parcourir le monde avec un succès jamais vu auparavant, des exemples tels que La Casa de Papel et Squid Game en sont la preuve. Alors que le programme espagnol a diffusé cinq magnifiques saisons, la série coréenne tient son public en haleine autour d’une saison 2 encore incertaine. Pendant ce temps, le catalogue du géant du streaming propose d’autres offres intéressantes qu’il serait dommage de manquer.

Alice in Borderland

Initialement, Alice in Borderland est un manga à suspense japonais populaire écrit et illustré par Haro Aso, sorti en 2010 et sorti dans le monde le 11 décembre 2020 en tant que série d’action en direct produite par Netflix et réalisée par Sato Shinsuke. Avec Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya, ses fans attendent avec impatience l’annonce officielle d’une deuxième saison très prochainement.

L’histoire racontée en 8 épisodes passionnants, suit un groupe de jeunes qui fuyant la police après avoir causé un accident sont piégés sans comprendre comment dans une version alternative du désert époustouflante de Tokyo, où le seul moyen de survivre est de participer à un gymkhana de jeux mortels. Yamazaki Kento en tant qu’Arisu Ryohei, est obsédé par les jeux vidéo, est piégé dans ce monde étrange et rencontre Usagi. Ensemble, ils élucident un mystère après l’autre tout en risquant leur vie.

Sweet Home

Sorti par Netflix en décembre 2020, Sweet Home est l’adaptation d’un webtoon coréen à succès du même nom qui est dans la même veine qu’Alice In Borderland et The Squid Game. Avec une histoire folle sur la survie dans des conditions apocalyptiques extrêmes, il est devenu l’un des drames d’horreur coréens les plus regardés dans diverses parties du monde.

La série met en vedette Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young, Lee Do Hyun et Go Min Si, à la tête d’un casting de stars sud-coréennes renommées dans lesquelles les personnages doivent faire face à un terrible événement dans le monde qui transforme l’humanité en monstres selon votre pensées ou souffrances les plus sombres.

La production coréenne nous présente Cha Hyun Soo joué par Song Kang, un lycéen solitaire, qui pense au suicide après avoir emménagé dans un vieil appartement délabré d’un complexe résidentiel délabré après la mort de sa famille dans une tragédie. accident. Jusqu’à ce que le monde tel qu’il le connaissait subisse un changement soudain qui le détruit et que les gens se transforment en monstres, le jeune homme devra donc se battre pour survivre et essayer de se sauver avec un groupe de voisins après avoir été piégé dans le chaos sans comprendre ce qui se passe. .

3 %

Considérée comme l’une des séries dystopiques les plus populaires de la plateforme, 3 % est la première production originale de Netflix au Brésil se déroulant dans un futur proche à São Paulo. Sortie en 2016 et avec quatre saisons, la série nous montre l’Inland appauvri et fictif, dont les résidents dans la vingtaine se disputent l’admission dans une société offshore utopique via The Process, une compétition aux épreuves difficiles et parfois mortelles. où seulement 3% des participants y parviennent.

Avec Bianca Comparato, João Miguel et Rafael Lozano, entre autres, dans le programme lorsque le candidat réussit les tests, il doit annuler tous les liens avec sa famille et sa vie passée, mais il y en aura qui ne voudront pas continuer à accepter un monde totalement inégal.