Cryptomonnaie : Qu’est-ce qu’un jeton cryptographique ou jeton d’authentification ?

Si vous avez lu récemment sur la crypto et la blockchain, vous avez peut-être rencontré des gens qui parlent de « jetons crypto ». Que sont exactement ces jetons et en quoi diffèrent-ils des crypto-monnaies comme Bitcoin ? Betanews vous explique tout sur le jeton d’authentification.

Les bases de la cryptographie

Avant d’entrer dans les différences entre les jetons et les pièces, vous aurez peut-être besoin d’un rappel rapide sur ce qu’est la cryptomonnaie. Ce sont des monnaies numériques que les gens peuvent échanger contre des biens et des services, similaires aux monnaies ordinaires comme les euros ou les dollars.

Contrairement à la monnaie traditionnelle, les cryptomonnaies ne sont pas gérées par les institutions gouvernementales. Toutes les transactions impliquant des cryptomonnaies particulières sont enregistrées sur une blockchain centralisée, un grand livre qui facilite les mouvements entre les adresses sécurisées. Les pièces et les jetons sont tous deux des actifs numériques utilisés pour effectuer des transactions sur la blockchain.

Pièces ou jetons ?

Bien que les mots « pièce » et « jeton » soient souvent utilisés de manière interchangeable, ce sont des types d’actifs distincts. La différence la plus significative entre une pièce de monnaie et un jeton est l’endroit où ils opèrent. Les pièces sont des unités natives de la blockchain sur laquelle elles sont construites. Par exemple, Ethereum est natif de la blockchain Ethereum, tandis que Bitcoin a été créé pour la blockchain Bitcoin. Ces pièces utilisent des « clés » pour signifier la propriété d’une certaine quantité de cryptomonnaie.

Les pièces sont fréquemment utilisées dans les transactions quotidiennes, comme les achats en ligne ou l’envoi d’argent à quelqu’un. Si quelqu’un vous envoie du bitcoin, la blockchain facilite une entrée pour augmenter votre portefeuille et réduire le solde de l’autre personne, complétant ainsi la transaction.

D’un autre côté, les jetons ne sont pas natifs de la blockchain sur laquelle ils opèrent. Par exemple, bon nombre des jetons cryptographiques les plus utilisés aujourd’hui sont exécutés et échangés sur la blockchain Ethereum. Les exemples incluent Tether, qui est destiné à refléter la valeur du dollar américain, et Uniswap, un protocole utilisé pour échanger différentes cryptomonnaies.

Comment fonctionnent les jetons d’authentification ?

Les cryptomonnaies sont comparables à l’argent que vous avez sur un compte bancaire. Tant que vous possédez ce montant, l’argent n’est lié à aucun billet ou pièce d’un dollar en particulier. C’est lorsque vous retirez de votre compte que vous obtenez une représentation tangible de cette valeur. D’un autre côté, les jetons sont « possédés » et chacun est un actif individuel que vous possédez. Par exemple, les jetons de jeu dans les salles d’arcade représentent chacun une réclamation pour jouer à un jeu.

Si vous envoyez un jeton à quelqu’un, il « quitte » votre compte et se déplace vers le compte d’une autre personne. C’est pourquoi les tokens peuvent aussi signifier la propriété ou faciliter les échanges de biens, comme avec les tokens « non fongibles ». Avec les NFT, chaque jeton est comme un « acte » qui représente votre droit à une œuvre d’art ou à un artefact numérique particulier.

Contrairement aux pièces de monnaie, qui utilisent un système de clés publiques et privées pour faciliter les transactions, les échanges effectués avec des jetons utilisent un système appelé « contrats intelligents ». Ces applications blockchain peuvent être programmées pour effectuer des transactions ou des transferts lorsque certaines conditions sont remplies. Chaque blockchain qui sert de plateforme pour les tokens a une norme technique pour définir un contrat intelligent. Par exemple, Ethereum en utilise un appelé ERC-20.

Où peut-on obtenir des jetons d’authentification ?

Un moyen courant d’obtenir des jetons cryptographiques consiste à échanger des cryptomonnaies. Ce sont des plates-formes à grande échelle qui facilitent les transactions sur un large éventail de pièces et de jetons différents. Ceux-ci vous permettront d’échanger entre différentes crypto-monnaies et devises ordinaires, de gérer divers portefeuilles, de vérifier la valeur de chaque crypto et de faciliter le processus d’envoi et de réception de devises.

Certains jetons sont émis via d’autres applications. Par exemple, certaines applications mobiles plus récentes donnent des jetons cryptographiques aux personnes qui utilisent activement leur service. Ceux-ci facilitent souvent les transactions entre les utilisateurs et effectuent des achats intégrés.

Parfois, les jetons représentent autre chose que vous avez payé. Un exemple de ceci est un « jeton de sécurité ». Ce sont des actifs qui signifient que vous êtes propriétaire d’une partie d’une entreprise. Un jeton de sécurité remplace essentiellement les actions ou les certificats d’actions, un document officiel qui indique la part d’une société que possède une personne.

Qu’est-ce qu’un jeton non fongible (NFT) ?

Certains des types de jetons les plus populaires sont les « jetons non fongibles » ou NFT. Ils sont « non fongibles » car ils ne sont pas interchangeables les uns avec les autres. Chaque jeton représente la propriété d’un actif particulier, tel que l’art, la propriété numérique ou les droits sur un élément physique spécifique.

Au cours de son pic de popularité, de nombreuses choses étranges ont été vendues comme NFT. Par exemple, en mars 2021, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a vendu son premier tweet en tant que NFT lors d’une vente aux enchères numérique. D’autres personnes ont vendu des fichiers image JPEG, des objets de jeu et des peintures.