Squid Game : ce septième jeu dont personne ne parle

Squid Game de Netflix, c”est quelque chose que vous pourrez difficilement oublier pendant longtemps. De la performance des personnages principaux aux décors complexes et un peu étranges, qui visent à simuler une aire de jeux pour enfants, c’est l’une des super productions qui a déjà battu plusieurs records.

Mais dans les 9 chapitres de cette histoire intéressante, il y a beaucoup de détails qui ont été négligés, et à juste titre : la tension des morts et le fait d’essayer de comprendre ce que sera le prochain jeu, font leur affaire.

Dans l’un des épisodes, une véritable bataille rangée éclate dans les dortoirs des joueurs aux premières heures du matin, et grâce à cet événement, qu’ils croient fortuit, plusieurs personnes sont tuées et le nombre de joueurs est réduit.

Cette émeute n’était pas un accident. Rappelons que l’un des gardes armés explique au chirurgien trafiquant d’organes qu’il allait y avoir un massacre dans les dortoirs cette nuit-là, et qu’il a été intentionnellement provoqué par les créateurs du jeu, en réduisant la quantité de nourriture au petit-déjeuner et au dîner et en permettant aux autres de prendre deux rations, laissant 5 personnes sans rien à manger.

L’idée du massacre était de diviser les concurrents, d’éliminer les plus “faibles” et, bien sûr, d’offrir un spectacle “supplémentaire”, un “plus” pour les clients VIP, les multimillionnaires masqués qui profitent chaque année des jeux dans le confort de leur maison.

Alors, combien de jeux y avait-il dans Le Jeu du Calamar – 6 ou 7 ? A notre avis, il y en a eu 7, car la lutte a été organisée par l’organisation, la question est de savoir si elle sera répétée lors des autres jeux dans le monde.