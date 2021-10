Squid Game : voici la somme que Netflix versera à la propriétaire du numéro de téléphone

Netflix a dû faire amende honorable auprès d’une femme en Corée du Sud pour avoir accidentellement publié son véritable numéro de téléphone dans la série à succès Squid Game, qui est devenue un blockbuster mondial.

Dans le cadre d’une action visant à libérer la vie de la pauvre Sud-Coréenne, Netflix a demandé publiquement à ses utilisateurs sud-coréens de ne plus appeler ce numéro de téléphone et s’est engagé à monter les épisodes dans lesquels elle apparaît.

La propriétaire vit un cauchemar car elle est appelée jusqu’à 4 000 fois par jour

Mais cela n’a pas suffi et, compte tenu du fait que la femme a refusé de changer son numéro de téléphone portable, parce qu’elle l’a depuis plus de 10 ans et qu’il est lié à son activité, Netflix a dû recourir à la vieille tactique consistant à offrir de l’argent pour sauver la peau et la réputation des producteurs de Squid Game.

Ainsi, Netflix aurait proposé à la victime une indemnisation de 5 millions de wons (environ 3600 euros) pour les désagréments causés, qui comprennent entre autres plus de 4 000 appels jour et nuit, des SMS et le fait que son téléphone portable se vide de sa batterie en raison de son utilisation constante.

“Depuis la sortie de Squid Game, je reçois des appels et des SMS sans arrêt, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au point qu’il m’est difficile de mener ma vie quotidienne”, a déclaré la dame.

“C’est mon numéro depuis plus de dix ans, je suis donc stupéfaite. J’ai déjà dû supprimer plus de 4 000 numéros et j’en suis arrivé au point où, à force d’être appelé jour et nuit par des curieux, la batterie de mon téléphone se vide et il finit par s’éteindre. Au début, je ne savais pas pourquoi, mais mon amie m’a dit que mon numéro était passé dans Squid Game et c’est là que j’ai compris”, explique la femme tourmentée.