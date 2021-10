Outlander Saison 6: La plus grande erreur d’adaptation que les fans ne pardonneront pas

in

Les fans d’Outlander ont remarqué un changement majeur dans l’histoire de Young Ian, provoquant l’indignation des téléspectateurs les plus proches de la série dramatique .

Outlander est l’adaptation à l’écran de la série de romans à succès du même nom écrit par Diana Gabaldon. Étant donné que les fans qui ont lu les livres ont également vu la série, beaucoup ont repéré des incohérences et une en particulier, a mis les fans en colère.

L’erreur est autour de Rollo, le chien de compagnie du jeune Ian Murray (John Bell), qui a gagné après une partie de dés. L’animal hybride était le résultat d’un accouplement Irish Wolfhound et Wolf, qui a laissé beaucoup d’appréhensions, y compris sa tante Claire Fraser (Caitriona Balfe).

Alors qu’il était encore méfiant, Jamie Fraser (Sam Heughan) était très affectueux envers le chien. D’après le roman de Outlander, Drums of Autumn, Rollo a prouvé sa loyauté après avoir sauté sur un étranger après s’être levé de façon inattendue.

Le chien a également prouvé qu’il était un fidèle compagnon en restant aux côtés du jeune Ian lorsqu’il est tombé malade de la rougeole après un voyage de chasse. Bien que Rollo ait semblé être un géant amical, son apparence a continué à effrayer les gens sans méfiance.

Outlander : Rollo était censé être un chien redoutable mais il s’est avéré être le contraire

Rollo a été décrit comme plus grand que le loup moyen en raison de son mélange avec un chien-loup, il était également plus large sur la tête et la poitrine. C’est pourquoi la fureur des téléspectateurs parce que Rollo a été présenté comme un adorable Husky.

Heureusement pour les téléspectateurs, la prochaine saison de Outlander arrive bientôt sur les écrans, vous pouvez donc vous attendre à voir plus de Rollo bien-aimé.